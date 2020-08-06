https://news.day.az/politics/1259857.html Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией - ФОТО
Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией - ФОТО
6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на совещании.
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