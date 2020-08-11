Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

Согласно закону, в Кодекс добавлена новая статья 370-2, которая предусматривает наложение штрафа на телекоммуникационных операторов и провайдеров за непредоставление ответа на запросы в установленный срок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно статье 370-2.1, за непредоставление ответа на запросы и требуемой информации соответствующему органу исполнительной власти, а также судам или правоохранительным органам в срок, установленный законом "О телекоммуникации" должностные лица штрафуются в размере от 300 до 500 манатов, юридические лица - от 1000 до 1500 манатов.

Согласно статье 370-2.2 за повторное совершение такого проступка, предусмотренного в статье 370-2.1 настоящего Кодекса, в течение года с момента вступления в силу решения об административном наказании, должностные лица штрафуются в размере от 500 до 700 манатов, юридические лица - от 1500 до 2500 манатов.

Отметим, что согласно закону "О телекоммуникации" ответ и необходимая информация по запросам от соответствующего органа исполнительной власти, а также судов или правоохранительных органов должны быть представлены не позже трех рабочих дней.

В случае наличия отметки о срочности запроса в связи с потерей актуальности информации, ответ или информация должны быть предоставлены немедленно, а если это невозможно, то в течение 24 часов.