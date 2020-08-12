Министр обороны и высокопоставленная военная делегация Турции прибыли в Азербайджан

Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыл в Азербайджан с делегацией военнослужащих Вооруженных сил Турции.

Как передает Day.Az, об этом Акар написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что завтра военная делегация Турции в расширенном составе будет наблюдать за последним эпизодом первого этапа совместных тактических учений с боевыми стрельбами и тактико-летных учений Сухопутных войск и Военно-Воздушных сил Азербайджана и Турции.