«Будут решительно пресекаться любые провокации Армении»

Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, угрозы, сделанные Арменией в связи с обстрелом азербайджанского города Гянджи, являются очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подразделения азербайджанской армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села.

Атаки на гражданские объекты и населенные пункты - стандартная практика вооруженных сил Армении. В ходе апрельских событий 2016 года и боестолкновений в направлении Товузского района мы стали свидетелями таких актов вооруженных сил Армении, как обстрел гражданских объектов и умышленное убийство мирных жителей.

Мы ещё раз решительно заявляем, что азербайджанская армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях на Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении.