https://news.day.az/politics/1262461.html Арестован посол Азербайджана в Сербии - ОФИЦИАЛЬНО
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.
Арестован посол Азербайджана в Сербии - ОФИЦИАЛЬНО
Посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро, а также Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов арестован.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.
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