Арестован посол Азербайджана в Сербии

Посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро, а также Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.
 