В Товузском, Газахском, Сальянском и Нефтчалинском районах состоялось открытие учебных заведений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева

Фонд Гейдара Алиева всегда держит в центре внимания сферу образования, реализуя различные проекты и программы в этой области, вносит вклад в ее развитие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет информацию об открытии школ и дошкольных учреждений, сданных в эксплуатацию в Товузском, Газахском, Сальянском и Нефтчалинском районах.

Товуз

15 сентября в селе Кехнегала Товузского района состоялось открытие после капитального ремонта здания средней школы имени Шаха Исмаила Хатаи, построенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Принявшие участие в мероприятии министр образования Эмин Амруллаев и представитель Фонда Гейдара Алиева Джейхун Асланов сначала посетили в городе Товуз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке, носящем его имя.

Затем состоялось ознакомление со зданием школы. Было сообщено, что здание средней школы села Кехнегала, сданное в эксплуатацию в 1980 году, устарело и оказалось в аварийном состоянии. Новое здание школы на 624 ученических места было построено Фондом Гейдара Алиева. Двухэтажное здание состоит из 4 корпусов. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями. В здании школы имеются 27 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, классы трудового обучения для мальчиков и девочек, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка.

На приусадебном участке школы проведена работа по благоустройству и озеленению.

На открытии после капитального ремонта полной средней школы имени А.Гасымова в городе Товуз было сообщено, что здание было построено 90 лет назад и находилось в аварийном состоянии.

Капитально отремонтированное при поддержке Фонда Гейдара Алиева новое здание школы на 624 ученических места сдано в эксплуатацию 15 сентября. Школа состоит из трехэтажного учебного корпуса, спортивного зала, полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями. В школе имеются 21 классная комната, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики и военной подготовки, медицинский кабинет, классы трудового обучения для девочек и мальчиков, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.

На приусадебном участке школы проведена работа по благоустройству и озеленению.

Затем состоялась церемония открытия после капитального ремонта полной средней школы села Дондар Гушчу Товузского района.

Было сообщено, что двухэтажное здание средней школы, построенное в 1984 году, за минувшие годы физически устарело.

Ремонт школы на 620 ученических мест был начат Фондом Гейдара Алиева в конце 2019 года. Ремонтные работы завершились в августе 2020 года. Общая территория школы составляет 1,5 гектара.

В двухэтажном здании школы имеются классные комнаты, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки и трудового обучения для девочек и мальчиков, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы. Классные комнаты полностью оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

На приусадебном участке школы проведена работа по благоустройству и озеленению, устлано асфальтовое и газонное покрытие, высажены декоративные кусты и деревья.

Газах

В тот же день состоялось открытие после капитального ремонта полной средней школы имени Исмаила Шихлы в селе Косалар Газахского района.

Сначала в городе Газах состоялось посещение памятника великому лидеру Гейдару Алиеву в парке, носящем его имя.

Во время ознакомления с отремонтированным зданием полной средней школы села Косалар было сообщено, что школа была построена в 1987 году. Здание физически устарело и нуждалось в ремонте.

Капитальный ремонт здания школы на 1176 ученических мест был начат Фондом Гейдара Алиева в конце июня 2019 года. Работы завершились в конце июня 2020 года. Школа состоит из двух корпусов. Первый корпус - трехэтажный, второй - двухэтажный. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

В школе имеются 30 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, 2 кабинета информатики, кабинет военной подготовки, медпункт, кабинеты трудового обучения, электронная библиотека, актовый и спортивный залы, две открытые спортивные площадки, зал борьбы.

Сальян

В селе Ашагы Кюркенд Сальянского района сдано в эксплуатацию новое здание школы. Учебное заведение, построенное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, рассчитано на 360 ученических мест.

Директор школы Ситара Тахмазова сообщила, что полная средняя школа имени Азера Алиева в селе Ашагы Кюркенд Сальянского района была построена в 1949 году и функционировала в одноэтажном здании. За минувший период здание школы физически устарело и находилось в аварийном состоянии. Несмотря на то, что в последние годы в здании проводились текущие ремонтные работы, оно не соответствовало современным стандартам. На учебном процессе отрицательно сказывалось и отсутствие системы обогрева и нормального освещения.

Фонд Гейдара Алиева построил в селе новую школу на 360 ученических мест. Трехэтажное здание состоит из 3-х корпусов. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями. В здании имеются 20 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, медпункт, кабинеты трудового обучения для девочек и мальчиков, библиотека, столовая, актовый, спортивный залы и спортивная площадка под открытым небом. На приусадебном участке проведена работа по благоустройству и озеленению.

На открытии здания школы присутствовали представители Фонда Гейдара Алиева, сотрудники исполнительной власти района. Состоялось ознакомление с новым зданием, а также прошла встреча с учащимися, которым были переданы школьные принадлежности.

От имени коллектива и родителей директор школы выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, а также за новое здание школы.

В тот же день в городе Сальян состоялось открытие после капитального ремонта яслей-детского сада номер 9.

Детский сад, построенный в 1975 году, функционировал в приспособленном здании. Фонд Гейдара Алиева построил и сдал в эксплуатацию новое здание для яслей-детского сада.

Заведующая детским садом Пюста Гаджиева сказала, что прежнее здание являлось одноэтажным и было рассчитано на 40 мест. Из-за того, что здание было старым, возникал ряд трудностей. Однако при поддержке Фонда Гейдара Алиева за короткий срок было построено двухэтажное здание на 60 мест. В детском саду имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, склад, медицинский кабинет, прачечная и другие административные и технические помещения.

Учреждение полностью укомплектовано необходимой мебелью и оборудованием. На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению.

Состоялось ознакомление с условиями, созданными в новом здании.

Нефтчала

15 сентября была сдана в эксплуатацию капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева полная средняя школа номер 1 имени Рафика Гезалова в поселке Хыллы Нефтчалинского района.

Директор школы Джамаледдин Гезалов сообщил, что здание школы было построено в 1988 году и находилось в аварийном состоянии. Из-за истечения срока эксплуатации возникали трудности с системой отопления. Проблемы создавало и слабое освещение. Здание школы было капитально отремонтировано Фондом Гейдара Алиева. Оно состоит из 4-х корпусов. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями.

В школе на 864 ученических места имеются 38 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, два кабинета информатики, кабинеты военной подготовки и трудового обучения, медпункт, библиотека, столовая, актовый, спортивный залы, спортивная площадка под открытым небом. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению.

Состоялось ознакомление с условиями, созданными в новом здании. Директор школы от имени педагогического коллектива и жителей поселка поблагодарил Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за условия, созданные в учебном заведении.

Житель поселка Хыллы Рауф Алиев подчеркнул, что капитальный ремонт здания школы в поселке является наглядным примером предпринимаемых шагов по укреплению образовательной инфраструктуры в нашей стране. Он сказал, что прежнее здание устарело, и это также отрицательно сказывалось на процессе обучения. "Но теперь школьники нашего поселка будут учиться в капитально отремонтированном здании. Это положительно скажется на организации учебного процесса. Выражаем признательность всем, кто внес свой вклад в создание таких прекрасных условий", - отметил он.