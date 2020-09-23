Политический диалог в Азербайджане открыл все возможности для здоровой оппозиции

По инициативе Президента Ильхама Алиева в Азербайджане уже несколько месяцев продолжается диалог между властью и оппозицией.

Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога

Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога

Еще на первом заседании новоизбранного парламента в марте этого года глава государства заявил о необходимости представленности депутатов от политических партий в руководстве Милли Меджлиса и парламентских комитетов. Это, отметил он, необходимо для укрепления политической системы в Азербайджане и усиления политических отношений на здоровой основе.

Сегодня этот диалог, формирующий здоровую общественно-политическую атмосферу в стране, является частью проводимых в республике всесторонних реформ, о которых Президент Ильхам Алиев говорил в своем выступлении на онлайн-заседании в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан - стабильная, современная и демократическая страна. Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Успешно начавшийся политический диалог укрепит политическую систему Азербайджана и послужит делу обеспечения устойчивого развития страны, подчеркнул азербайджанский лидер.

Наш собеседник - председатель Партии демократических реформ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Асим Моллазаде.

Главная задача Азербайджана как государства заключается в формировании современного демократического общества. На это направлены начавшиеся в стране реформы, преследующие цель развития демократии, повышения активности гражданского общества, сотрудничества политических партий по всем вопросам, которые имеют значение для укрепления государственности и ее защиты, для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

В этом направлении было сделано немало важных шагов. В стране идет диалог, позволяющий политическим партиям обсуждать важные вопросы с представителями исполнительной власти. Произведены определенные реформы на уровне парламента, где представителям политических партий созданы все возможности для активного участия и представленности в руководстве парламента и его комитетах.

Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с Асимом Моллазаде

Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с Асимом Моллазаде

Все это происходит в рамках целей строительства современного государства, где права граждан, их пожелания всегда бывают услышаны руководством страны. Это длительный процесс, требующий продолжения и углубления реформ, и решительность в этом вопросе Президента Ильхама Алиева можно только приветствовать. Благодаря этим реформам Азербайджан станет еще сильнее и сможет отвечать достойно на все угрозы.

Выступление Президента на юбилейной сессии Генасамблеи ООН само по себе является очень важным аспектом. Президент выступал и как председатель Движения неприсоединения, и как представитель Азербайджана. В обоих случаях он отметил важность серьезных реформ и в ООН, которая должна делать все возможное для верховенства международного права, для того, чтобы страны мира двигались в направлении демократии, защиты окружающей среды, борьбы с террором, предотвращения агрессии и угроз агрессией. Думаю, что выступление Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения, прежде всего, говорит о важной роли Азербайджана в Движении, о том, что это не просто председательство, а призыв к сотрудничеству.

Глава Азербайджана поднял еще один очень важный вопрос, чрезвычайно актуализировавшийся в период пандемии. Мощные государства должны услышать голос стран, которые сталкиваются сегодня с очень сложными социальными и экономическими проблемами.

Пандемия еще более обострила проблемы, имеющиеся во многих странах. И в этом плане Азербайджан продемонстрировал серьезный пример, оказав реальную помощь ряду стран Азии, Африки и Латинской Америки. И вот эту ответственность, на мой взгляд, должны чувствовать все, сильные государства должны протянуть руку тем, кто нуждается в помощи.

Очень важна международная борьба с терроризмом, очень важно сделать так, чтобы верховенство закона было не только на бумаге, чтобы международное право реально защищало те страны, которые стали жертвами агрессии. Принятые резолюции должны реализовываться на практике, а не служить лишь для констатации фактов.

Очень важно, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся опыта Азербайджана в области мультикультурализма и реформ. Думаю, глава государства поднял этот вопрос для того, чтобы международные организации в своих действиях базировались на тех принципах и основополагающих документах, на которых создана ООН. Сегодня Организация Объединенных Наций нуждается в серьезном реформировании. Сегодня нужны серьезные изменения в деятельности этой организации, и мобилизация всех сил для повсеместного установления мира, разрешения социально-экономических проблем постколониальных стран. Миллионы беженцев из различных регионов конфликтов живут в трудных условиях. Ответственность стран, обладающих большими экономическими возможностями, сегодня еще более повышается.

Президент Ильхам Алиев укрепляет роль партий в политической жизни страны

Президент Ильхам Алиев укрепляет роль партий в политической жизни страны

Думаю, выступление Президента Азербайджана привлекло большое внимание, потому что оно базировалось на главных общечеловеческих принципах. Азербайджан сегодня будет продолжать свою деятельность в этом направлении. Она не будет ограничиваться лишь глубокими реформами внутри самой страны. В своей внешней политике Баку будет продолжать базироваться на принципах взаимного уважения, сотрудничества и взаимных интересов для развития глобальных стратегических программ.

Президент Ильхам Алиев привлек внимание участников сессии к вопросу Карабаха. Прежде всего, к агрессивной позиции и намерению Армении начать новую войну. Урегулирование карабахского конфликта, на мой взгляд, - это ответственность не только сторон конфликта и стран региона. В частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ своим потаканием агрессору, создают атмосферу вседозволенности для Армении и тех сил, которые стоят за ней и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Армения полностью игнорирует международное законодательство. Сегодня она пытается заселить на оккупированных территориях Азербайджана представителей различных международных террористических организаций с Ближнего Востока. И это еще одно подтверждение их намерений возобновить боевые действия.

Я думаю, это еще раз должно привлечь внимание и повысить ответственность международных организаций за применение международного права для обуздания агрессора. А в нашем регионе главным дестабилизирующим фактором является агрессивная политика Армении, которой потакают очень серьезные силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.   

Лейла Таривердиева