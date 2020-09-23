Политический диалог в Азербайджане открыл все возможности для здоровой оппозиции

По инициативе Президента Ильхама Алиева в Азербайджане уже несколько месяцев продолжается диалог между властью и оппозицией.

Еще на первом заседании новоизбранного парламента в марте этого года глава государства заявил о необходимости представленности депутатов от политических партий в руководстве Милли Меджлиса и парламентских комитетов. Это, отметил он, необходимо для укрепления политической системы в Азербайджане и усиления политических отношений на здоровой основе.

Сегодня этот диалог, формирующий здоровую общественно-политическую атмосферу в стране, является частью проводимых в республике всесторонних реформ, о которых Президент Ильхам Алиев говорил в своем выступлении на онлайн-заседании в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан - стабильная, современная и демократическая страна. Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Успешно начавшийся политический диалог укрепит политическую систему Азербайджана и послужит делу обеспечения устойчивого развития страны, подчеркнул азербайджанский лидер.

Наш собеседник - председатель Партии демократических реформ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Асим Моллазаде.

Главная задача Азербайджана как государства заключается в формировании современного демократического общества. На это направлены начавшиеся в стране реформы, преследующие цель развития демократии, повышения активности гражданского общества, сотрудничества политических партий по всем вопросам, которые имеют значение для укрепления государственности и ее защиты, для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

В этом направлении было сделано немало важных шагов. В стране идет диалог, позволяющий политическим партиям обсуждать важные вопросы с представителями исполнительной власти. Произведены определенные реформы на уровне парламента, где представителям политических партий созданы все возможности для активного участия и представленности в руководстве парламента и его комитетах.

Все это происходит в рамках целей строительства современного государства, где права граждан, их пожелания всегда бывают услышаны руководством страны. Это длительный процесс, требующий продолжения и углубления реформ, и решительность в этом вопросе Президента Ильхама Алиева можно только приветствовать. Благодаря этим реформам Азербайджан станет еще сильнее и сможет отвечать достойно на все угрозы.

Выступление Президента на юбилейной сессии Генасамблеи ООН само по себе является очень важным аспектом. Президент выступал и как председатель Движения неприсоединения, и как представитель Азербайджана. В обоих случаях он отметил важность серьезных реформ и в ООН, которая должна делать все возможное для верховенства международного права, для того, чтобы страны мира двигались в направлении демократии, защиты окружающей среды, борьбы с террором, предотвращения агрессии и угроз агрессией. Думаю, что выступление Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения, прежде всего, говорит о важной роли Азербайджана в Движении, о том, что это не просто председательство, а призыв к сотрудничеству.

Глава Азербайджана поднял еще один очень важный вопрос, чрезвычайно актуализировавшийся в период пандемии. Мощные государства должны услышать голос стран, которые сталкиваются сегодня с очень сложными социальными и экономическими проблемами.

Пандемия еще более обострила проблемы, имеющиеся во многих странах. И в этом плане Азербайджан продемонстрировал серьезный пример, оказав реальную помощь ряду стран Азии, Африки и Латинской Америки. И вот эту ответственность, на мой взгляд, должны чувствовать все, сильные государства должны протянуть руку тем, кто нуждается в помощи.

Очень важна международная борьба с терроризмом, очень важно сделать так, чтобы верховенство закона было не только на бумаге, чтобы международное право реально защищало те страны, которые стали жертвами агрессии. Принятые резолюции должны реализовываться на практике, а не служить лишь для констатации фактов.

Очень важно, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся опыта Азербайджана в области мультикультурализма и реформ. Думаю, глава государства поднял этот вопрос для того, чтобы международные организации в своих действиях базировались на тех принципах и основополагающих документах, на которых создана ООН. Сегодня Организация Объединенных Наций нуждается в серьезном реформировании. Сегодня нужны серьезные изменения в деятельности этой организации, и мобилизация всех сил для повсеместного установления мира, разрешения социально-экономических проблем постколониальных стран. Миллионы беженцев из различных регионов конфликтов живут в трудных условиях. Ответственность стран, обладающих большими экономическими возможностями, сегодня еще более повышается.

Думаю, выступление Президента Азербайджана привлекло большое внимание, потому что оно базировалось на главных общечеловеческих принципах. Азербайджан сегодня будет продолжать свою деятельность в этом направлении. Она не будет ограничиваться лишь глубокими реформами внутри самой страны. В своей внешней политике Баку будет продолжать базироваться на принципах взаимного уважения, сотрудничества и взаимных интересов для развития глобальных стратегических программ.

Президент Ильхам Алиев привлек внимание участников сессии к вопросу Карабаха. Прежде всего, к агрессивной позиции и намерению Армении начать новую войну. Урегулирование карабахского конфликта, на мой взгляд, - это ответственность не только сторон конфликта и стран региона. В частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ своим потаканием агрессору, создают атмосферу вседозволенности для Армении и тех сил, которые стоят за ней и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Армения полностью игнорирует международное законодательство. Сегодня она пытается заселить на оккупированных территориях Азербайджана представителей различных международных террористических организаций с Ближнего Востока. И это еще одно подтверждение их намерений возобновить боевые действия.

Я думаю, это еще раз должно привлечь внимание и повысить ответственность международных организаций за применение международного права для обуздания агрессора. А в нашем регионе главным дестабилизирующим фактором является агрессивная политика Армении, которой потакают очень серьезные силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Лейла Таривердиева