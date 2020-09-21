Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога
Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Азербайджан - стабильная, современная и демократическая страна. Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог укрепит нашу политическую систему и послужит делу обеспечения устойчивого развития Азербайджана", - отметил глава государства.
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