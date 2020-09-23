Посольство: Принимаются необходимые меры по обеспечению прав граждан Азербайджана, задержанных во время беспорядков в Дагестане

"Принимаются все необходимые меры по обеспечению прав граждан Азербайджана, задержанных в ходе беспорядков в Дагестане".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России в связи со статьей "Азербайджанские власти безучастны к судьбе арестованных в Дагестане сограждан?", опубликованной информационным агентством Turan.

Как отмечалось в сообщении, распространенном 10 сентября, консул посольства, советник Тогрул Садыгов и третий секретарь консульства Мусанниф Дадашов были командированы в город Дербент для встречи с гражданами Азербайджанской Республики, задержанными в результате известного инцидента, произошедшего на территории Республики Дагестан.

Они встретились с 7 гражданами, содержащимися в следственном изоляторе № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Дагестан: Азизом Фараджзаде, Ровшаном Гусейновым, Эльмаром Мусаевым, Эмином Имамалиевым, Туралом Гиясовым, Нахидом Агаевым и Эльбрусом Ахмедовым.

На всех встречах наши граждане сообщили, что условия содержания удовлетворительные, могут регулярно встречаться со своими адвокатами и не жалуются на свое здоровье. А сотрудники посольства проинформировали наших соотечественников о том, что вопрос находится в центре внимания, будет обеспечена необходимая юридическая помощь и в настоящее время продолжается соответствующая работа в этом направлении: "Посольством был привлечен работающий в Дагестане адвокат Р.Рабаданов с целью защиты прав наших соотечественников и ему поручена защита прав 10 человек, содержащихся в изоляторе во время предварительного следствия. Благодаря предпринятым усилиям, в отношении Азиза Фараджзаде, Эльмара Мусаева, Эмина Имамалиева и Эльбруса Ахмедова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В центре внимания посольства и адвоката остаются дела содержащихся в изоляторе Ровшана Гусейнова, Турала Гиясова и Нахида Агаева. Принимаются все необходимые меры по обеспечению их прав".

Также в указанной статье было отмечено, что адвокат Мурад Валиханов, обратившись в июле в посольство, выступил с инициативой обеспечить защиту наших соотечественников: "М.Валиханов попросил посольство предоставить документы, касающиеся задержанных лиц. Посольство высоко оценило такую инициативу и представило ему некоторые необходимые документы. Пользуясь случаем, еще раз выражаем Мураду Валиханову признательность за позицию".

В то же время, как отмечается в сообщении посольства от 17 сентября, на заседании в Троицком районном суде города Москвы 4 гражданина Азербайджанской Республики были отпущены из зала суда под подписку о невыезде.

Было отмечено, что посольство в рамках своих возможностей и полномочий предпринимает все возможные шаги для защиты прав наших граждан: "Посольство не считает целесообразным предоставлять СМИ информацию о каждой проделанной работе, предпринятом шаге.

Для доведения до общественности полной и достоверной информации, касающихся таких чувствительных тем, пресс-служба посольства всегда открыта для сотрудничества с представителями СМИ".