Пашиняну нужна новая провокация против Азербайджана, чтобы окончательно уйти к НАТО

Те явные приготовления к возобновлению масштабных боевых действий с Азербайджаном, которые производит сегодня Армения - организация ополчения, покупка ближневосточных боевиков, женские военные сборы - в первом приближении выглядят нелогично. Республика находится в тяжелом экономическом и эпидемиологическом положении, ей не хватает сил справиться с внутренними проблемами, а значит, на войну у нее тем более нет ресурсов. И тем не менее, вместо борьбы с коронавирусом, переговоров с Россией об открытии границы, возобновления мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта - то есть решения уже существующих проблем - правительство Армении предпочитает тратить время, деньги и людей на подготовку к войне, гарантируя себе проблему еще большую.

Однако логика в таком поведении, сколько бы безответственным и проигрышным оно ни было, все-таки есть, и кроется она в самой природе политической власти премьер-министра Никола Пашиняна. Дело в том, что Пашинян - классический популист, вышедший в лидеры благодаря громким обещаниям, за которыми никогда не стояла какая-либо проработанная и, главное, реалистическая программа. Не способный к действительному руководству популист может довольно долго находиться на вершине власти только за счет прочности государственного устройства, отделываясь от поверивших ему граждан якобы позитивной статистикой, констатацией того, что "работа ведется в правильном направлении", и, конечно же, гонениями на прежний режим и оппозицию (на которых удобно списывать любой негатив), передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Так было в Армении в 2018-2019 годах, но в этом году все принципиально изменилось из-за пандемии коронавируса - помимо всего прочего, Covid-19 стал жестким экзаменом для властей всего мира на способность эффективно руководить государствами в ситуации чрезвычайного форс-мажора. Популист Никол Пашинян такой экзамен сдать не смог, шаги, которые он предпринимал, были хаотичными, противоречивыми и, как итог, бесполезными и в эпидемиологическом, и в социально-экономическом плане. В итоге Армения оказалась самой болеющей коронавирусом страной на Южном Кавказе (16 человек на 1 тыс. населения), а годовой спад в экономике, по данным ЦБ РА, уже сейчас оценивается в 6,2%, очень и очень многие (есть данные Центра исследовательских ресурсов Кавказа о 2/3 работающих граждан) потеряли заработок.

Не первый месяц недовольство действиями Никола Пашиняна в Армении растет, поддержка его избирателями падает, таким образом, он постепенно теряет власть. Поскольку премьер-популист не знает других методов укрепления власти, кроме популистских, он и готовит сегодня страну к войне с внешним врагом, Азербайджаном, чтобы уже на Азербайджан списать все проблемы, с какими не может справиться Армения. Объективно это лишь заведет республику в еще большую социально-экономическую яму, лишит бюджет последних денег, которые могли бы быть потрачены на нужды людей вместо сверхзатратного поддержания оккупации азербайджанских территорий. С точки зрения армянского общества и государства, разжигать войну с Азербайджаном не логично - но у Никола Пашиняна, стремящегося остаться в кресле премьера, своя логика.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, Пашинян пытается использовать стандартную тактику внешнего решения внутренней проблемы. "Поскольку в стране экономические трудности, Пашинян пытается провести мобилизацию против внешнего врага, и тут вполне может дойти до вооруженного конфликта, чтобы потом на него списать все экономические проблемы", - сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, у Пашиняна есть план по переходу под крыло НАТО. "Ему хочется представить, что на Армению напали, чтобы потребовать гарантий ОДКБ. Поскольку ОДКБ не станет поддерживать Ереван в боях против Азербайджана, после крупной провокации, например, в Карабахе у Пашиняна появится карт-бланш, чтобы сказать "ОДКБ меня не поддержала, Россия меня не поддержала, пришло время искать новых друзей в НАТО". Над Пашиняном сейчас висит ереванский саммит ОДКБ в октябре 2016 года, когда Россия очень четко сказала, что гарантии ОДКБ ни словом, ни духом не распространяются на так называемую "НКР", и действуют только в том случае, если на Армению нападут. Поэтому теперь Ереван пытается придумать некий способ объявить Азербайджан или Турцию нападающей стороной, отсюда и июльская провокация на границе двух стран - Пашинян пытался прощупать, насколько ОДКБ готова защищать Армению", - пояснил Алексей Фененко.

"Тогда, в июле, никто открыто не выступил ни с готовностью помочь, ни что-либо сделать в пользу Армении. Россия даже не стала объявлять боевую тревогу на базе в Гюмри. Поэтому теперь, видимо, Пашиняну требуется некая-то более крупная провокация. В пользу этого предположения говорит то, что 1 сентября Никол Пашинян, фактически, заявил о выходе Армении из планов мирного урегулирования по Карабаху, из Венского и Петербургского плана 2016 года, из-за чего создалось неопределенное с правовой точки зрения состояние. Следовательно, сейчас премьер-министр Армении может пойти на новые боевые действия, чтобы показать избирателям, что не зря отказался от планов мирного урегулирования", - заключил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.