Президент Ильхам Алиев: Мы призываем все страны воздержаться от поставок оружия в Армению

Мы серьезно обеспокоены нарастающими поставками оружия Армении, особенно после военной провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что горячая фаза столкновений на государственной границе завершилась 16 июля. Со следующего дня - с 17 июля до сентября мы были свидетелями поставок военными грузовыми самолетами в Армению более тысячи тонн военного оборудования. Если учесть, что Армения является одной из самых бедных стран мира и не обладает возможностью тратить миллиарды долларов на оружие, то можно прийти к выводу, что оружие ей передается бесплатно.

Поставки оружия стране-оккупанту, которая провела этнические чистки, серьезно подрывают мирные переговоры и поощряют государство-оккупанта на новые военные провокации. В этом контексте мы призываем все страны воздержаться от поставок оружия в Армению.