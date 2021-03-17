Никола Пашиняна - в солисты «System of a down»!

Армянские около-научные фантасты и популисты по вызову должны перечитать труды Страбона и Плиния-младшего. Вдруг, каким-то "чудом" найдутся там строки про великого полководца прошлого Сержа Танкяна. Или, хотя бы, уже коли стратегом никого такого не было, так хоть оратора, дипломата, политика древности по фамилии Танкян удастся обнаружить.

Нет, не получается? Ну, придется тешить себя мыслью, что древний мир сильно потерял от того, что нынешний солист рок-группы "System of a down" не жил в те времена. Зато, отыгрывается он на своих современниках и соплеменниках с потрясающей частотой. Вон, к примеру, дал Танкян интервью сайту "Вултур", в ходе которого коснулся также внутриполитической ситуации в Армении.

А что тут такого? Может же комик Айк Марутян быть мэром Еревана, так почему же Танкян не имеет права рассуждать на политические темы?! В общем, открыл рот Серж на сей раз не для того, чтобы петь. И услышали в РА про постыдное поражение в войне. Не то, чтобы они без песнопевца не догадывались о том, что 44-дневная война проиграна, армия разгромлена, экономика несется в пропасть, а население пакует чемоданы. Но, когда тебя тычут носом в твои же проблемы - не приятно.

А именно этим, с каким-то садистским удовольствием занялся Серж. "С 10 ноября, со дня прекращения огня, армяне скорбят не только о гибели молодых людей, но и о потере вследствие продолжающихся в атмосфере безнаказанности нападений 2500-летней Родины. Единственный путь сейчас - демократия. Армия не должна получить руководство страной, оппозиция - тоже. Никто не должен отнимать власть, должны быть проведены выборы", - сказал он.

Эффект от его слов был такой же, как от признания Кисы Воробьянинова "великому комбинатору", что он, Ипполит Матвеевич, "потерял" деньги, что были ему дадены Бендером, и потому о покупке стульев из гардероба мадам Петуховой не может быть и речи. Разница лишь в том, что после такого рода разговоров , никто не подверг Танкяна экзекуции.Забавно было бы наблюдать, как "отец армянской демократии" слишком оживленно трясет головой.

С чего бы ему наваляли? А с того, что в РА считают, что демократии в этой стране - завались. Прямо, хоть на экспорт отправляй, дабы хоть как-то заполнить госбюджет, скудость коего вынуждает рассматривать варианты кардинального сокращения военного бюджета. Но нет покупателей, что очень сильно бесит граждан РА. А тут еще солист "System of a down" со своими советами.

Ему уже несется в ответ что-то вроде традиционного в таких случаях: "Не учите меня жить, а лучше помогите материально". А еще Сержу указывают на то, что у виновного в поражении армянской стороны есть конкретные имя и фамилия - Никол Пашинян. Только он почему-то не произносит эти имя и фамилию. Наоборот, Танкян вовсю продолжает поддерживать действующего армянского премьера. Чем вызывает у армянской публики вопрос - как можно возмущаться поражением РА, расхваливая того, кто привел к войне и поставил подпись под актом о капитуляции?!

Впрочем, Танкян же тоже несет ответственность за это поражение. Потому, что на протяжении очень долгого времени он заботливо развешивал на уши своих соплеменников лапшу. Мол, никто и никогда не победит армянскую армию. Из Калифорнии, где живет Серж, это особо четко и точно виделось. Оттуда вообще можно было всякое-разное кричать.

Например, про то, что "мы также возьмем исторически принадлежавшие нам гору Арарат и Карс". Ну да, вот только наладят экспорт армянской демократии в соответствующих бутылках с фотографией улыбающегося Пашиняна, и сразу возьмут у Турции. Правда, не Агры-Даг и Карс, а нечто иное. Тут, кстати, к процессу и Ким Кардашьян можно было бы привлечь. Онна в плане "возьмем" - профессионал.

Ее также можно попросить почаще высказываться на тему экономического, военного, политического потенциала Армении. Уточнив, правда, что потенциал страны и потенция кого-то из руководителей РА- разные вещи. Чтобы не пыталась переходить с одного на другое. В конце концов, Танкян поможет, проконсультирует. Он же отныне - военный и политический эксперт.

Правда, на расстоянии, через океан, руководствуясь принципом "мысленно с вами, грузите апельсины бочками". Вон, в свое время, на встрече с Николом Пашиняном, он обещал купить квартиру в РА, чтобы жить там. Но, прошло несколько лет, а обещанного Серж так и не сделал. Ему и в Калифорнии неплохо. Путать туризм с эмиграцией он не хочет. Ведь, из-за океана беды Армении не такими, как в реальности, выглядят. Да и лавры политика и полководца ему уже достались.

Все это говорит о проблемах не Танкяна, а Армении. Не удивлюсь, если там и у уроженца Баку, комика Карена Авеннесяна будут спрашивать: "Кто виноват и что делать?". Или же, уж коли Танкян стал рассуждать на тему политики и демократии, то премьер-министру РА Николу Пашиняну надо попробовать себя в качестве солиста "System of a down". Гулять так гулять, как говорится.

Акпер Гасанов