Армения: весеннее обострение

Как известно, с приходом весны начинается период обострения некоторых ментальных заболеваний у людей, склонных к этим болезням. Так это сейчас происходит у армянской политической "элиты".

Острый внутриполитический кризис привёл к тому, что армянское общество раскололось на сторонников и противников нынешней власти. Впервые в истории в этот кризис оказалась вовлечена армянская армия, точнее говоря все, что от неё осталось после разгрома во Второй Карабахской войне.

Президент Армении Армен Саркисян мечется, в попытках усадить за стол противоборствующие стороны, что ему сделать не удаётся ввиду того, что политического влияния и никакой реальной силы у него нет. Все его действия, направленные на то, чтобы примирить премьера Н.Пашиняна и Генштаб, наоборот только обостряют ситуацию все больше и больше.

Поэтому главе Армении, которая исполняет церемониальные обязанности, пришлось срочно заболеть. Правда болезнь продлилась не долго, видимо и врачи поняли, что с такими симптомами держать А.Саркисяна в стационаре не удасться и выписали его домой.

Так что фокус не удался и "мнимому" больному придётся продолжать играть роль арбитра в тяжелом кризисе, который грозит окончиться Гражданской войной.

На фоне внутриполитического конфликта и весеннего обострения, явно поехала крыша у ряда армянских политиков, которые до сих пор не осознали или не хотят осознать новые геополитические реалии, которые сложились после завершения Второй Карабахской войны и практического окончания Карабахского конфликта.

Лидеры остатков сепаратистского режима продолжают дурить мозги армянскому населения Карабахского региона Азербайджана несбыточными иллюзиями о том, что скоро все вернётся на круги своя, освобождённые азербайджанские земли "опять вернутся под их контроль" и наконец произойдёт долгожданное международное "признание".

Особенно изощряется в этом кандидат в Наполеоны некий Араик, который окончательно впал в прострацию и видимо никаким лечением уже из неё не сможет выйти. В попытках сохранить то что пока осталось под его контролем, он разбрасывается налево и направо обвинениями в том, что оказывается армянская сторона не была готова к войне и 26 лет просто отдыхала. Однако, всем хорошо известно сколько вооружения и укреплённых районов было размещено в Карабахе.

Далее этот реально психически ненормальный человек заявляет, что на каких-то "переговорах" (непонятно каких и с кем) будет стараться вернуть утраченные территории. Конечно болезнь так явно обострилась, что больному давно уже пора в известную палату специализированной больницы.

Во-первых никаких переговоров с ним и с его соседями по палате никто вести не собирается.

Во-вторых, он до сих пор не понял, что поезд ушёл и единственная возможность избежать этой участи, это как можно быстрее сматывать удочки и бежать как можно дальше из Карабаха.

Не отстаёт от своего шефа другой больной, некто Виталий Баласанян, вчерашний недруг Араика, а сегодня "смотрящий" (по блатному жаргону) за ним. Этот тип вообще выдал фразу, заявив, что у сепаратистов всегда будет армия, которая будет сражаться до конца.

Конечно выслушав этого не совсем нормального человека можно сделать вывод, что лидеры сепаратистов готовы пожертвовать всем армянским населением Карабаха ради собственных несбыточных идей.

Прежде всего всем хорошо известно, что нет и не было никакой "Карабахской армии". На оккупированной азербайджанской территории находилась армянская оккупационная армия, которая руководилась из Еревана и в которой проходили службу граждане Республики Армения, в том числе и сын нынешнего премьер-министра Н.Пашиняна.

Для тех, у кого ещё осталось извращённое армянской пропагандой мнение о могучей "армии обороны "арцаха"", рекомендуется просто воспользоваться обыкновенной арифметикой. Если даже армянское население Карабаха составляло бы более 100 тысяч человек (как любит красоваться армянская статистика, основанная на приписках), то при любом раскладе количество боевиков не превысило бы 5-10 тысяч и это при условии, что все мужское население определенного возраста находилось бы под ружьём.

Для примера в Эстонии, где население более 1 миллиона, армия насчитывает около 5 тысяч человек, мобилизационный ресурс-30 тысяч человек.

Причём, если учесть информацию российских миротворцев о том, что в Карабах вернулось более 50 тысяч армян, то однозначно никакой "Карабахской армии" нет и в помине.

Продолжив своё антиазербайджанское шоу, которое явно было рассчитано на подыгривании мятежным генералам и оппозиции в Ереване, он снова стал кликушествовать и говорить о том, что армяне Карабаха никогда не будут гражданами Азербайджана и стал клясться в войне до победного конца.

То есть "смотрящий" Баласанян открыто угрожает тем, что армянская армия останется в Карабахе, заранее зная, что Азербайджан не потерпит присутствия армянских вооруженных формирований и никакие миротворцы, за спину которых они хотят спрятаться, не спасут их от железного азербайджанского кулака.

Другой деятель, кандидат в армянские Талейраны, министр иностранных дел Ара Айвазян, который уже надоел своей настойчивостью своим коллегам по всему миру, отправившись в Обьединенные Арабские Эмираты, "поразил" своими заявлениями эмиратских дипломатов.

Вообще ОАЭ и некоторые другие арабские страны пользуются особой любовью армянских визитеров. Ведь там можно неплохо отдохнуть и заодно сорвать неплохой куш с хорошо обеспеченной армянской диаспоры, которая в последнее время неохотно раскошеливается на провальные проекты исторической родины.

Прибыв туда в надежде урвать у богатых Эмиратов немного денег для загибающейся армянской экономики, "Талейран" опять заговорил о некой Азербайджано-Турецкой агрессии, пытаясь сыграть на прошлых проблемах между Турцией и ОАЭ в вопросе Ливии, которые увы, для армянской стороны остались в прошлом.

А дальше его понесло. Забыв, что ОАЭ всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана, как в рамках двусторонних отношений так и в ООН, ОИК и Движении Неприсоединения, он начал опять повторять свои известные тезисы о том, что Карабахский конфликт не окончен, что это якобы не территориальной спор, а вопрос связанный с правом на "самоопределение" и тд.и тп.

Все это конечно в очередной раз навело эмиратскую сторону на мысли о проблемах ментального характера у армянского гостя, так как все его слова были настолько далеки от новых геополитических реалий, что казалось, что человек живет в далеком прошлом и не поняв, что уже 2021 год.

Вспомнив опять о переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, А. Айвазян ещё раз подтвердил желание армянской стороны "продолжить" их. То есть опять, путём саботажа и неконструктивной позиции, затянуть агонию сепаратистов, в надежде реанимировать вопрос статуса, который по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, выброшен на свалку истории.

Судя по всему А. Айвазян, он же Талейран, предчувствуя возможную смену власти в Ереване, специально выступает с "ура патриотическими" лозунгами, чтобы в будущем не оказаться на обочине, сохранив тёплое кресло и не лишиться выгодного автобизнеса.

Таким образом, армянские политиканы не только берут курс на обострение и разжигание утихающего конфликта, но и на разжигание новых военных действий. Прекрасно понимая, что азербайджанская сторона не будет спокойно наблюдать за словами и делами представителей Армении, складывается впечатление, что и внутри армянской власти зреет заговор, имеющий целью сорвать достигнутые трехсторонние Заявления.

Вместо того, чтобы заниматься вопросами налаживания мирного сотрудничества, определенные круги в Армении хотят повернуть историю вспять и опять раскручивать спираль утихшего конфликта, не думая о судьбе простых армян, которым давно надоели конфликт и войны.

В то время, как все страны региона заинтересованы в реализации достигнутых договоренностей, особенно в открытии Зангезурского коридора из Азербайджана через Мегри в направлении Нахчывана, которые создаст огромные возможности для транспортировки грузов из Южной Азии в Европу и Ближнего Востока, попыткам безответственных армянских "ястребов" сорвать этот проект в угоду своим радикальным сторонникам, должны быть немедленно положен конец со стороны международных посредников, в противном случае вся ответственность за срыв будет нести Армения.

Пярвин Мирзазаде