Игры с вакцинами COVAX поставили под угрозу борьбу с пандемией

Накануне грузинские СМИ сообщили о доставке в Грузию первой партии вакцины от коронавируса компании Pfizer. Грузия получила около 30 тысяч доз вакцины из США. Кроме того, 13 марта Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз), следующая (86 400 доз) ожидается в апреле.

Очень рады за соседей и желаем, чтобы вакцина помогла грузинам быстрее справиться с пандемией на своей территории.

Но после прочтения этой информации, невольно возникает справедливый вопрос к международным организациям, с которыми Азербайджан давно и тесно сотрудничает в деле борьбы с пандемией с самого начала. Вопрос такой: Азербайджан давно стоит в очереди, а она все никак не дойдет?

Немного найдется государств, которые проявили бы столько рвения, инициативы и готовности внести свой вклад в избавлении мира от этой напасти по мере своих возможностей. Азербайджан с самого начала пандемии стал одной из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия для борьбы с ней. Достаточно напомнить о спецсессии Генассамблеи ООН, созванной по инициативе Президента Ильхама Алиева и внесшей значительный вклад в скоординированную совместную деятельность международного сообщества. Азербайджан также был одной из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX по справедливому распределению вакцин и доступу к ним. Глава Азербайджанского государства неоднократно и на разных платформах высказывался за справедливое распределение вакцин и учет интересов стран третьего мира, которым закупка дорогих препаратов не по карману и которых ставят в очередь с конца. При том, что некоторые развитые страны уже закупились вакцинами в количестве, намного превышающем численность их собственного населения. Как результат - развивающиеся страны остались без возможности обезопасить своих граждан.

Именно после этих выступлений, по инициативе нашей страны от имени Движения неприсоединения в Совете ООН по правам человека была выдвинута и принята на днях резолюция о справедливом и равном распределении вакцин. Однако сам Азербайджан оказался в числе жертв дифференцированногоподхода соответствующих структур к разным странам мира. Хотя в таком вопросе, как вакцинация, дискриминация недопустима, потому что пандемия угрожает каждому, пока не защищены все.

COVAX - это компонент по вакцинам Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Компонент по вакцинам Инициативы ACT, созданный CEPI, Альянсом ГАВИ и ВОЗ, призван помочь ускорить поиск эффективной вакцины в интересах всех стран. Заявленная задача структуры - до конца 2021 года обеспечить справедливое распределение 2 миллиардов доз вакцин.

Сразу после создания COVAX Азербайджан присоединился к этой инициативе и стал с ней сотрудничать. По системе COVAX Азербайджан должен получить такие вакцины, как AstraZeneca, Moderna, и Pfizer. Были определены сроки и даны заверения, что дозы поступят в срок. Но время идет, а европейские вакцины в страну все еще не поступили, хотя вакцинацию Азербайджан начал первым в регионе еще в январе. Куда пропал азербайджанский заказ - неизвестно. Несколько дней назад COVAX проинформировал Азербайджан, что будет предоставлено меньше вакцин, чем обещано, а сроки доставки на этот раз были неопределенными.

В ходе пресс-конференции для иностранных журналистов Президент Ильхам Алиев коснулся и этого вопроса, напомнив, что всегда выступал за справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, все пошло по иному руслу.

"Мы видим, что даже между союзниками возникают серьезные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что недодал. Поэтому эта ситуация еще раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада. Я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить этого. И даже если могут позволить, просто не имеют доступа к этому. Я вам скажу откровенно, если бы мы не заключили соглашение со всеми производителями, что мы сделали, сегодня мы бы тоже оказались без вакцин. Мы должны были давно получить вакцину AstraZeneca. Не получили. Уже несколько месяцев как не получили. "Спутник". По COVAX должны были получить Pfizer и Moderna - не получили. И нам не говорят, когда мы это получим. Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства. У нас есть средства это покупать. А что делать тем, у кого нет? Этим людям что - умирать? Значит, богатые будут себя вакцинировать, забирать производство себе, как говорится, игнорировать полностью элементарные нормы человеческого поведения, а бедные страны должны страдать. О каком же равенстве мы говорим?", - сказал Президент Азербайджана, предложив прекратить озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит.

К сожалению, COVAX себя не оправдала, не смогла выполнить заявленную задачу, а только все усложнила. Вместо справедливого распределения вакцин, началась неразбериха, грызня, хаос, каждый потянул в свою сторону, а малоимущие как были, так и остались ни с чем. Если учесть, что общее население стран, не относящихся к развитому миру, намного превышает мир развитый, то последним не светит избавиться от опасной инфекции в ближайшей перспективе. И даже дальней.

Азербайджан имеет возможности заплатить за вакцину. Но, как видим, даже это не решает вопроса. Тут необходимо быть причастными к западному клубу, определенному кругу "избранных", в который нашу страну не желают принимать. То, что вакцины разработаны в Европе, не делает их собственностью этих стран. Мировая наука получила шанс спасти мир, и сегодня это следует понимать буквально. Это тот случай, когда никто не спасется поодиночке. Потому что, напомним еще раз, пандемия угрожает каждому, пока не защищены все.

Лейла Таривердиева