Турецкие военные прибудут в Азербайджан
Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, восьмого апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, учения, которые будут организованы в нашей стране, состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии.
Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способностей проявления инициативности и управления подразделениями.
Учения продлятся до девятого апреля.
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