Ни Пашинян, ни Кочарян не смогут в ближайшие 10 лет вывести Армению из кризиса

В Армении оппозиция имеет реальные рычаги, чтобы прийти к власти. У оппозиции есть СМИ и возможно лоэтому складывается впечатление, что оппозиция имеет больше сил чем власть. На самом же деле, если даже на выборах победит Роберт Кочарян и он станет премьер-министром Армении, то я не думаю, что страна в состоянии начать новую войну.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов.

Учитывая, что Россия против возобновления военных действий, а Кочарян в своём интервью Первому каналу неоднократно говорил о приверженности союзу с Россией, эксперт не думает, что экс-президент Армении пойдёт на возобновление военных действий.

"Во-вторых, в Армении нет консолидированного общества, политический кризис в этой стране будет продолжаться и после выборов. То есть, кризис охватил все сферы армянского политического ландшафта. Поэтому, я не считаю, что с приходом к власти Кочаряна или других политических лидеров, Армения будет в состоянии вести войну", - заявил он.

Российский политолог напомнил, что в результате удачной со стороны Азербайджана военной операции "Железный кулак", 60% парка тяжёлой техники Армении выведено из строя.

То есть, Армения не в состоянии вести наступательные операции и такая ситуация будет длиться ещё очень долго. Перед началом войны учитывается очень много факторов Нужно ещё учитывать боеспособность самой армии, её вооружения и, в целом, геополитическую ситуацию", - пояснил журналист.

При этом наш собеседник считает, что вряд ли армянский электорат будет ли поддерживать новую войну.

"Одно дело кадры митингующих, которые требуют отставки Пашиняна. Но с другой стороны, возможно не замечаются те люди, которые благодарят Пашиняна за то, что он остановился, пускай даже на наихудших условиях. Потому что десятки тысяч армян осталось в живых благодаря преращению войны. Тем не менее, люди в основном акцентируют внимание на то, что против Пашиняна", - отметил он.

Кстати, продолжил политолог, недавние митинги показали, что Пашинян имеет больше сил, чем оппозиция.

"В любом случае, при Пашиняне или без, армянская политическая элита не в состоянии вести войну, тем более наступательные операции по отношению к Азербайджану. Так что войну между Арменией и Азербайджаном в ближайшие 10 лет я исключаю", - подытожил Анар Гасанов.

Абдул Керимханов