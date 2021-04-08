Кочаряна ждет трибунал за совершенные против азербайджанцев преступления

Главным достижением Роберта Кочаряна 30 лет является получение волчьего билета от армянского народа.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя попытки главы карабахского клана вернуться к власти и понравиться армянам.

Напомним, что на днях Кочарян дал интервью Владимиру Познеру, которое провалил по всем позициям, потому что ему просто нечего было сказать армянскому народу.

По словам Михайлова, Кочарян пытается вернуться к власти, но победа Азербайджана в 44-дневной войне обнулила этого военного преступника как политика. Он рассчитывает подняться на неудачах Никола Пашиняна, однако такая перспектива для него после освобождения Азербайджаном своих территорий, выглядит очень туманно, заметил наш собеседник.

"Бывший президент на протяжении многих лет вводил в заблуждение население своей страны, внушая мысль о некоем великом будущем Армении и о грядущих победах над соседями, в том числе экономических. Представитель карабахского клана до 2020 года и в страшном сне не мог себе представить, чем обернутся иллюзии его и его последователей для всей Армении. Азербайджан вернул свои земли, разгромил Ереван и рассчитывает в будущем полностью взять под контроль и остальные утерянные территории. Как после такого Кочарян может говорить Познеру о каких-то своих достижениях ? Полное обнуление это как минимум приговор дальнейшей карьере Кочаряна, а как максимум - это возможный трибунал за совершенные ранее преступления против мирных азербайджанцев в период первой карабахской войны", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева