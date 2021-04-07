Позор Познера

Интересно, а разве такой опытный журналист, как Владимир Познер, не знал, чем может закончиться его праздничный визит в Тбилиси? Или он сознательно шел на провоцирование очередного антироссийского скандала в Грузии? Да еще и внушительную компанию с собой прихватил, аж на 50 человек, чтобы скандал получился более масштабным, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Сейчас ведь в повестке глобалистов так востребованы любые антироссийские провокации в постсоветских странах. Практически в то же время напрягают обстановку по Украине, а тут и Познер "помог" с Грузией. Что, опять совпадение? Или может быть управляемые провокации?

В свое время Познер так много антигрузинских заявлений сделал в пользу своих армянских друзей, прихвативших Абхазию, что день рождения в Тбилиси с тухлыми яйцами и протестами не сложно было и спрогнозировать. И Познеру удалось осуществить-таки скандал, резонанс на который привел к сражению в соцсетях между российскими и грузинскими пользователями. Надо ли нам это? Зачем напрягать и без того непростые отношения между российским и грузинским обществами?

Но Познер вошел во вкус и, не успев отмыться от тухлых грузинских яиц, окунулся в армянское болото, пригласив на свою передачу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, одного из главарей карабахского клана, развязавшего кровопролитную войну в Карабахе.

Как иначе, если не целенаправленной провокацией, можно расценивать то, как Познер представил своего армянского гостя? Познер представил Кочаряна "Первым президентом Карабаха"!

Простите, а разве Россия признала сепаратистский режим в Карабахе "государством"? То есть, в эфире Первого канала Познер растоптал международное право, девальвировал позицию Президента РФ и МИД РФ.

Зачем Познер предоставляет трибуну Первого канала Кочаряну, и зачем России этот "политический труп"? Его место на скамье международного трибунала. Но кому-то очень надо девальвировать имидж России дружбой с подобными токсичными политиками.

Что касается Первого канала, то позиция этого государственного СМИ меньше всего соотносится с интересами РФ. А руководитель Первого канала Константин Эрнст - это по всем признакам член элитарной команды Греф, Чубайс, Набиуллина, Симоньян и прочих ставленников глобалистов в России.