https://news.day.az/politics/1332929.html Узбекистан готов активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана
Узбекистан готов активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана
Узбекская сторона готова активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Узбекистана Асаджон Ходжаев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку.
По его словам, лучшие специалисты страны будут способствовать восстановлению и развитию инфраструктуры освобожденных территорий в ближайшее время.
"Узбекская сторона заинтересована в сотрудничестве с тюркоязычными странами и готова развивать их в любых направлениях", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре