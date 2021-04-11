https://news.day.az/politics/1333072.html Начался визит делегации Тюркского совета в Агдам - ФОТО
Начался визит делегации Тюркского совета в Агдам - ФОТО
Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, в визите принимают участие ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета.
Напомним, что 10-го апреля в Баку прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
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