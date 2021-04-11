Начался визит делегации Тюркского совета в Агдам

Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, в визите принимают участие ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета.

Напомним, что 10-го апреля в Баку прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).