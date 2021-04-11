В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта»

В Университете АДА проходит конференция под названием "Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проходит при организации Университета АДА и участии руководителей зарубежных аналитических центров и международных экспертов.