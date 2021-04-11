https://news.day.az/politics/1333159.html В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» - ФОТО
В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» - ФОТО
В Университете АДА проходит конференция под названием "Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проходит при организации Университета АДА и участии руководителей зарубежных аналитических центров и международных экспертов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре