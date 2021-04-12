Президент Ильхам Алиев: Мы одержали Победу, которой никогда не было в мире

Мы одержали Победу, которой никогда не было в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

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