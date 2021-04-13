Армения обязана передать Азербайджану карты минных полей

То, что Армения не передает Азербайджану карты минных полей, является нарушением международного права, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Он отметил, что Армения обязана передать карты минных полей в соответствии с международным правом.

По его мнению, Азербайджан готов открыть новую страницу, оставить войну позади и заняться поиском такого формата, при котором азербайджанцы и армяне могли бы сосуществовать, но политическая система Армении этого не допустит.

Люди в Армении, которые предлагают или соглашаются сотрудничать с Азербайджаном, а таких много даже в армянском правительстве, подвергаются политическому преследованию как предатели, сказал Брайза.

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