Парк военных трофеев станет источником вдохновения для молодого поколения

"Создание Парка военных трофеев это правильное решение. Этот шаг очень хорошо воспринимается обществом. Во-первых, это чисто зрелищно очень интересно. Во-вторых, одно дело, когда ты видишь технику при параде, другое - когда ты видишь, во что твоя армия может превратить технику противника. Думаю, парк будет привлекать не только местных жителей, но сюда пойдут и туристы. Потому что такого нигде не увидишь".

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя открытие в Баку на Белом бульваре Парка военных трофеев.

По мнению военного эксперта, место для такого парка выбрано очень удачно. Мимо просто невозможно пройти. Здесь всегда много молодежи, иностранцев. Трудно переоценить значение парка в патриотическом воспитании молодого поколения. Это будет источник вдохновения и патриотизма. Не просто на словах, а визуально нынешняя молодежь и будущие поколения будут с гордостью вспоминать Победу, верить в нашу армию и ее силу, считает Рамалданов.

"Во главе всего этого стоит Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, который принял участия на открытии Парка трофеев. Собранные здесь реальные экспонаты демонстрируют, на что способна современная азербайджанская армия, чем она вооружена. Мы видим тут результаты боевых действий. Мы видим, во что превратило вооружение азербайджанской армии технику противника. Это, думаю, имеет большой смысл.

С другой стороны, экспозиция парка также напоминает о молчаливой роли мирового сообщества, которое, несмотря на наличие четырех резолюций Совбеза ООН, не смогло заставить крошечную Армению избавиться от оккупационных амбиций. Азербайджан неоднократно говорил, что будет вынужден прибегнуть к силовому пути для освобождения своих территорий. Но мир был глух к этим предупреждениям. Это еще раз подтверждает наличие в мире двойных стандартов и наглядно демонстрирует, к чему они приводят", - сказал полковник запаса.

Наш собеседник подчеркнул, что за каждой единицей разбитой техники - слезы матерей, потерявших своих сыновей. Мировое сообщество, принявшее четыре серьезные резолюции, признававшее территориальную целостность Азербайджана и факт оккупации, ничего не сделало для того, чтобы не было потерь и слез солдатских матерей. За каждой подбитой техникой стоят человеческие жизни. Этого не должно было случиться, но из-за молчаливого согласия и безразличия международного сообщества все это произошло. Азербайджан доказал всему миру, что справедливость рано или поздно торжествует. Ее торжество, отметил военный эксперт, было достигнуто оружием, героизмом и жизнью азербайджанских воинов, которые восстановили территориальную целостность Родины.

У Армении, по словам Рамалданова, тысячи погибших, тысячи без вести пропавших, тысячи раненых. Это напоминание армянским политикам, мечтающим о каком-то там реванше, что может стать в будущем, если кто-то еще раз сунется в Азербайджан с оккупационными намерениями. Для всего мира этот парк в какой-то мере напоминание о том, что всякое зло рано или поздно должно быть наказано. Во всех отношениях Парк трофеев символизирует все те понятия, которые должны напоминать миру, всему человечеству, что может произойти, если оно молча, руководствуясь двойными стандартами, не будет блюсти общечеловеческие ценности и международное право.

"В ходе идущего сейчас на освобожденных территориях процесса разминирования азербайджанской стороне приходится сталкиваться с различными "сюрпризами". Очередной такой "сюрприз" поджидал под Шушой, где были найдены обломки ракет "Искандер-М". Вообще, с того момента как в Армении появились эти российские ОТРК, ходят различные разговоры, байки, версии. Тема активизировалась еще больше после того, как в лесах под Шушой были найдены останки "Искандеров". Конечно, вопросов больше, чем ответов. Президент Ильхам Алиев правильно отметил, что в связи с "Искандерами" азербайджанская сторона все еще не получила ясного ответа - кто и откуда запустил ракеты по территории Азербайджана. То, что удар имел место, это факт. Останки оперативно-тактической ракеты "Искандер-М" тоже выставлены на всеобщее обозрение в Парке военных трофеев. И это правильно. Думаю, мы найдем ответы на все вопросы. Узнаем, кто применил ракету против Азербайджана, кто создал для этого условия. Рано или поздно вопрос прояснится, и мы получим все ответы, которых ждут наши граждане и наше руководство", - сказал полковник Рамалданов.

Лейла Таривердиева