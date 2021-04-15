https://news.day.az/politics/1334409.html Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии
Председатель постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли поделился на своей странице в Twitter фотографиями из Агдама.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Я посетил то, что осталось от Агдама. Задаюсь вопросом: зачем Армения разрушила эти земли, если считала их своими?".
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