Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией

Председатель постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли поделился на своей странице в Twitter фотографиями из Агдама.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Я посетил то, что осталось от Агдама. Задаюсь вопросом: зачем Армения разрушила эти земли, если считала их своими?".