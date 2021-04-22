«Коридорные» страсти в Ереване

Предвыборная гонка в Армении идёт полным ходом. Лидеры всех политических партий и движений готовы разорвать соперников на части, лишь бы добиться вожделенной победы и занять тёплое доходное место главы правительства Армении.

По ходу действий выясняется, что армянских политиканов меньше всего интересуют насущные проблемы простого народа, который прозябает в нищете и нужде, а больше всего их занимают проблемы уже практически угасшего Карабахского конфликта и вопросы открытия Зангезурского коридора.

Зангезур - ныне Сюникская область Армении, был территорией Азербайджана, после советизации в 1920 году передан Армении. Азербайджанское население Зангезура было изгнано в начале 1988 года после начала Карабахского конфликта.

Не смирившись с поражением во Второй Карабахской Войне и капитуляцией, политики пытаются пудрить мозги армянской общественности иллюзорными идеями о "миацуме", "арцахе", а также продолжают нагнетать антиазербайджанскую и антитурецкую истерию.

Одной из главных тем предвыборной борьбы стала тема открытия транспортного Зангезурского коридора через Мегри, из освобождённых районов Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) и далее в Иран и Турцию.

В советское время, именно по этому транспортному коридору осуществлялось сухопутное сообщение между Азербайджанской ССР и Армянской ССР, а также осуществлялись железнодорожные, пассажирские и грузовые перевозки в Иран.

В 1989 году, после начала Карабахского конфликта, в результате действий армянских боевиков, движение поездов было заблокировано, а после оккупации в 1992-93 годах Зангеланского, Джебраильского и Физулинского районов, по территории которых проходила дорога, железнодорожные пути были разобраны и вся сопутствующая инфраструктура была уничтожена оккупантами.

Таким образом, начиная с 1989 года, Нахичеванская Автономная Республика (являющаяся неотъемлемой частью территории Азербайджана) находилась в полной блокаде, вплоть до 1992 года, когда благодаря усилиям главы НАР, Общенационального лидера Гейдара Алиева, были открыты пограничные переходы в Иран и Турцию, в результате чего блокада была частично прорвана.

По инициативе Азербайджанской стороны, вопрос открытия Зангезурского коридора постоянно обсуждался в ходе переговоров, в рамках Минской группы ОБСЕ, наряду с вопросом Лачинского коридора, который продвигался армянской стороной.

К сожалению, урегулирование Карабахского конфликта мирным путём достичь не удалось из-за не конструктивной позиции Армении, которая путём проволочек и затягивания переговоров пыталась заморозить конфликт навсегда

После достижения режима прекращения огня и подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, по настоянию азербайджанской стороны был включён пункт об открытии транспортного сообщения по данному маршруту, наряду с возможностью для армянской стороны сообщения с Карабахским регионом Азербайджана через Лачин.

Сразу же, после завершения боевых действий, азербайджанская сторона, строго выполняющая все свои обязательства, не только предоставила возможность движения по Лачинскому коридору, но и немедленно преступила к восстановлению, а в реалии к строительству разрушенных железных и автомобильных дорог из освобождённых районов по направлению к границе с Арменией, не дожидаясь согласования вопросов между Россией, Азербайджаном и Арменией по организации и строительству армянского участка данного коридора.

Несмотря на то, что открытие данного коридора более нужно Армении, у которой отсутствует прямое сухопутное сообщение с главным экономическим партнёром- Россией, армянская сторона под различными предлогами пытается затянуть данный вопрос.

Более того, увязывает это с возобновлением железнодорожного и автомобильного сообщения через другой маршрут-через азербайджанский город Газах, а также пытается ограничить транспортное сообщение через Зангезур лишь железнодорожным сообщением с Россией и Ираном.

Свою лепту в армянское трактование вопроса Зангезурского коридора не преминули внести все лидеры оппозиции, которым этот коридор, как бельмо на глазу.

Премьер-министр Н. Пашинян, который сам являлся подписантом с армянской стороны, решил не отставать от своих оппонентов. Пытаясь завоевать голоса радикально настроенной части электората, внёс свою лепту в толкование коридора.

В ходе посещения Сюникской области Армении, где Пашинян был "тепло" встречен градом камней и проклятий "восторженными" сторонниками, дал своё толкование пункта трёхстороннего Заявления от 10 ноября относительно данного коридора.

С присущем ему популизмом, он разразился комментариями по этому вопросу, где назвал коридор всего лишь транспортным маршрутом и заговорил о требовании взамен предоставить аналогичный коридор через Нахчыван для Армении.

Конечно, все это выступление было, как всегда, рассчитано на армянскую аудиторию, в надежде завоевать голоса и урвать немного денег у зарубежной диаспоры.

Скорее всего, слабое знание русского языка не позволило Николу Воваевичу глубоко вникнуть в текст трёхстороннего Заявления, который он сам же и подписал. Ведь многим известно, что в советское время, когда армянский премьер был ещё школьником, русский язык не был в фаворе в Армении и даже в определенных кругах назывался "языком оккупантов".

Недостаток образования однако не даёт право неудачливому армянскому лидеру на новое толкование пункта об открытии Зангезурского коридора и поэтому ему следует понять, что в очередной раз увильнуть от выполнения этого важного пункта не удасться.

Азербайджанская сторона согласилась на Лачинский коридор лишь при условии открытия Зангезурского коридора. Понятие "коридор" включает не только железнодорожное сообщение, но и возможность автомобильного сообщения, а также прокладку трубопроводов, электрических линий и линий связи.

Попытки армянской стороны ограничить транспортное сообщение с НАР лишь железнодорожным сообщением, выгодным для нее, также имеет задачу надавить на Азербайджан, с целью открыть маршрут через Газах.

Этот вариант может быть возможен лишь при деоккупации 7 сел Газахского района, захваченных ещё в 1991 - 1992 годах, которые освобождать армянская сторона категорически отказывается.

Азербайджанская сторона в принципе не ограничивает Лачинский коридор лишь движением автотранспорта, не препятствует снабжению через коридор армянского населения Карабаха электроэнергией, газом, связью и интернетом. Но если армянская сторона продолжит всевозможные проволочки в вопросе Зангезурского коридора, то наверняка этот вопрос станет на повестку дня.

Своими выступлениями и желанием умаслить радикалов обещанием, что нога азербайджанцев никогда не ступит в Мегри, Н. Пашинян начал очень опасную игру, направленную не только на срыв подписанного Заявления, но и против интересов своего главного союзника-России, которая намерена восстановить прямое сухопутное сообщение с Арменией и использовать данный коридор для выхода к Персидскому заливу, установлению транспортного сообщения с Индией и далее с Юго-Восточной Азией.

Н. Пашинян, который всегда говорил о переориентации внешнеполитического курса страны, теперь клянётся в "вечной" верности к России, похоже затеял очередную двойную игру, в ходе которой может свернуть шею.

И так ряд выступлений бывшего главного редактора малолитражной газеты и лидера цветной революции не раз вызывали гнев и возмущение союзника за неискренность и неопределенность.

Используя фактор Азербайджана, как "пугало" для простого народа, Никол Воваевич, как всегда, намерен своим "ура патриотизмом" подкупить избирателя, который устал от войн и жаждет спокойной сытой жизни, которой так и не увидел.

Терпение азербайджанской стороны не безгранично. Ведь не даром Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил армянских лидеров о том, что у Азербайджана есть возможности и средства, которые принудят армянскую сторону открыть коридор и выполнить этот пункт Заявления.

Истерика армянской стороны по этому поводу, которая началась сразу же после этого заявления, показала, насколько точно данное выступление достигло своей цели.

Так же не допустимо увязывать вопрос Зангезурского коридора с вопросом захваченных через две недели после прекращения огня террористов - жителей Ширакской области Армении и Ливана, которые не только были захвачены с оружием в руках на освобождённой азербайджанской территории, но и совершили ряд террористических актов, в ходе которых погибли азербайджанские военнослужащие и работник компании мобильной связи Azercell.

Попытки представить некоторыми деятелями Зангезурский коридор как чуть ли не оккупацию армянской территории, есть намерение продолжить политику территориальной экспансии, стараясь подогревать в общественном сознании чувство ненависти ко всему азербайджанскому и тюркскому.

Привыкшая всего добиваться чужими руками армянская сторона бросилась в плачь с криками о том, что грядет очередная война и попыталась спрятаться за чужими спинами. Увы, этим людям невдомек, что в современном мире можно добиться исполнения международного соглашения, не прибегая к военной силе.

То, что саботаж в отношении Зангезурского коридора олицетворяется некоторыми армянскими политиками, как национальная гордость и несгибаемость, на самом деле полная глупость и безмозглость, поскольку этот коридор не только поможет выходу Армении из глубокого экономического кризиса, обеспечив надежное сухопутное транспортное сообщение с Россией и Ираном, но и послужит созданию атмосферы доверия и сотрудничества в регионе.

Пярвин Мирзазаде