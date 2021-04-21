«Гриша ААА» и армянская «грязная бомба»

Слушая очередные фантазии осевшего в Ереване уроженца Баку Григория Айвазяна понимаешь всю справедливость народной мудрости про нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг. Или, проще говоря, про то, что горбатого могила исправит. Гришу не исправит ничто. Он прочно трудоустроился глашатаем примитивной глупости.

Несет он ахинею, именуясь председателем Ассамблеи Азербайджанских армян. Это протяжное ААА, более привычное в фильмах для взрослых, доносится из натруженного рта Гриши давно. Он, в частности, гордится тем, что назвал самого себя кандидатом в кандидаты в депутаты Милли Меджлиса на парламентских выборах 2010 года. Кроме того, Айвазян на полном серьезе заявил о своем выдвижении кандидатом в президенты Азербайджана в 2013 году.

Уже тогда стало понятно, что перед нами потенциальный клиент бакинской Психиатрической больницы №2, которая, кстати говоря, находилась на улице, что в советское время носила имя Сурена Осипяна. Изображающий из себя "Наполеона Бонапарта" Айвазян, весьма гармонично смотрелся бы в окне этого здания, что во времена прежние, что сейчас. Просто, наверное, Грише было бы приятнее лечиться на улице , носившей имя одного из 26 бакинских комиссаров.

Но в Армении этот, очевидно психически нездоровый персонаж, получил карт-бланш. Причем, обладание им Гриша сохраняет, несмотря на то, что в РА сменилась власть и вместо "карабахского клана" и Сержа Саргсяна пришли Никол Пашинян, его гражданская жена Анна Акопян и прочие господа и дамы, ныне именуемые "предателями", "пораженцами" и прочими нелестными эпитетами. Сейчас, власть прежняя валит вину за поражение в 44-дневной войне, на власть нынешнюю. Власть нынешняя отвечает своим критикам тем же. И вот, в условиях когда дерьмомет бесперебойно работает с обоих сторон, свои 5 драм решил внести Айвазян.

Ни дня не служивший в армии, да и в целом похожий на усатую армянскую бабушку, что в иные времена сидели в бакинских двориках на скамейках, Гриша решил попробовать себя в роли военного эксперта. Собственно, после того, как армянскую общественность кормило ложью практически все военно-политическое руководство РА, а особенно Арцрун Ованнесян с его анекдотом про "тактическое отступление армянской армии", даже Айвазян способен выглядеть "ума лопатой".

В этой ипостаси он и выступил. Не знаю, сообщил ли кто-нибудь в РА Грише, что 44-дневная война закончилась и Пашинян подписал, по сути, акт о капитуляции, но Айвазян решил помахать кулаками после драки. Презрев заявления военного целого ряда ведущих мировых стран, реально квалифицированных и известных военных экспертов из-за рубежа, он решил поставить под сомнение эффективность войны нового поколения с использованием БПЛА. Гриша использовал в своей речи словосочетание "дешевые "Байрактары".

Хотелось бы, чтобы эту фразу он произнес в кругу армянских военнослужащих, своими глазами видевших нынешнюю войну и эффективность "Байрактаров". Не сомневаюсь, что по итогам такого выступления Айвазян долго потом не смог бы сидеть. Но, Айвазяну в собеседники досталась дама, которая, впрочем, также выпала в осадок от его умозаключений. Айвазян же завел речь о том, что "Байрактары" видите ли "можно было очень быстро сделать с потенциалом армянской стороны". Собеседница Гриши пыталась возразить: "Не сделали же!". Но, Айвазян отмахнулся от этого аргумента, как от назойливой мухи.

После чего, Гришу занесло окончательно. "В конце концов нужно не забывать о том, что Армения- единственная ядерная держава Южного Кавказа", изрек он. Называть "державой" самое экономически отсталое государство региона, со стремительно сокращающимся населением, с множеством отсутствующих элементов суверенного и независимого государства, мог только глава ААА. Но в том все и дело, что он решил не останавливаться даже на этом, по сути перейдя к запоздалым угрозам в адрес Азербайджана.

Айвазян рассуждает про возможности Армении по созданию "грязной бомбы". Сразу замечу, что это далеко не первый случай рассуждений на столь щекотливую тему. Было уже заявление бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна, сделанное в конце апреля 2016 года, после поражения РА в "четырехдневной войне". Он тогда поведал миру, что у Армении есть атомная бомба. "У нас есть возможность для создания атомного оружия", - заявил он. После этого Багратян добавил: "У нас есть атомное оружие".

Сейчас, как видим, эту же тему принялся осваивать и Гриша. Все это очень напоминает хвастливые рассуждения избитого пацаненка о том, что "я в прошлый раз дрался не в полную силу и не использовал свой секретный прием, а в следующий раз я всем покажу". Замечания о том, что драться нужно во время драки и кулаками, а не после нее и на словах, в таких случаях не работают. Потому, что не та аудитория и не тот статус имеют персонажи типа главы ААА. Их речи должны слушать психиатры и партнеры по палате, но его показывают по ТВ. Что, в свою очередь, четко указывает на уровень приглашающих и вкладывающихся в проект под названием "Гриша Айвазян".