https://news.day.az/politics/1335155.html Посмотрите, как ошалели армяне от собственной "уникальности" - ВИДЕО
Посмотрите, как ошалели армяне от собственной "уникальности" - ВИДЕО
Армянское общество даже несмотря на разгромное поражение в войне, продолжает жить иллюзиями и мифами. Они буквально сошли с ума на идее "собственной исключительности", "уникальности", "избранности".
Очередной пример такого сумасшедшего - на видео, которое мы представили ниже.
Армянский "аналитик" всерьез рассуждает о том, что Армения якобы "единственная ядерная держава региона", основываясь на том, что у них стоит полуразрушенная Мецаморская АЭС, которая вообще должна быть закрыта ради будущего всего Южного Кавказа.
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