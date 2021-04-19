Посмотрите, как ошалели армяне от собственной "уникальности"

Армянское общество даже несмотря на разгромное поражение в войне, продолжает жить иллюзиями и мифами. Они буквально сошли с ума на идее "собственной исключительности", "уникальности", "избранности".

Очередной пример такого сумасшедшего - на видео, которое мы представили ниже.

Армянский "аналитик" всерьез рассуждает о том, что Армения якобы "единственная ядерная держава региона", основываясь на том, что у них стоит полуразрушенная Мецаморская АЭС, которая вообще должна быть закрыта ради будущего всего Южного Кавказа.