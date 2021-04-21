То реванш, то ядерное оружие - что они там в Ереване курят?

Несколько дней назад сотрудники Службы государственной безопасности Грузии пресекли попытку продажи в Кутаиси высокотоксичного радиоактивного вещества америций-241 на сумму 300 тысяч евро. О том, кто были задержанные и гражданами какой страны они являются, не сообщается. Однако известно, что армянские ядерные контрабандисты давно уже выбрали Грузию маршрутом незаконной торговли смертоносными веществами, выносимыми с Мецаморской АЭС. Выявлены факты, когда к контрабанде радиоактивных отходов и веществ имели отношения сотрудники самой станции.

По данным информированных источников, америций-241 используется в том числе при создании "грязных бомб" - традиционных бомб, но содержащих радиоактивные вещества в чувствительных объемах. По мнению российских экспертов, на "ядерную державу" Армения не тянет, но "грязную бомбу" теоретически из отходов сделать можно.

Новость из Грузии совпала с очередным радиоактивным бредом, который часто озвучивается в Армении на самых разных уровнях. На этот раз о "грязной бомбе" заговорил так называемый азербайджановед, историк и общественник Григорий Айвазян. Человек, далекий от ядерной физики, в беседе с каким-то телеканалом, ведущая которого тоже явно очень далека от темы полураспада урана, призвал Армению не сдаваться и все повторить. Ей ли, единственной на Южном Кавказе "ядерной державе" сдаваться?.. По мнению азербайджановеда, что эти "Байракдары" по сравнению с имеющимися на Мецаморской АЭС технологиями, которые почти полностью повторяют начинку ядерной бомбы. "Нам ли сдаваться!" - воскликнул Айвазян.

Чуть раньше подобные угрозы нашли место в газете армян США, где некто Степан Алтунян предложил армянам вывезти из Мецамора ядерные отходы и развернуть производство "грязных бомб" "Если мы сможем превратить Баку в радиоактивную пустыню на следующие 5 000 лет, они лишний раз задумаются", - написал Алтунян.

"В последнее время я часто замечаю в Интернете заявления всевозможных армянских воинствующих аналитиков, говорящих в эфир полный бред, который ничего кроме улыбки не вызывает. Единственная ядерная держава на Южном Кавказе? Это они что, перерабатывают в ядерное топливо газы из канализации? Или намекают на некое "грязное оружие", которое можно слепить из отходов атомной станции? Так у них и на это ума не хватит. Ученые давно все уехали из республики в поисках лучшей жизни, а остались подобные аналитики, способные лишь на то, чтобы нести чушь", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению Михайлова, было бы лучше, если бы делающие подобные заявления, занялись каким-нибудь конструктивным делом. К примеру, критикой армянского правительства, которое развело американские биолаборатории на своей территории, от которых регулярно страдают мирные жители и сохраняется постоянная угроза распространения вирусов на весь Южный Кавказ.

Наш собеседник также предложил армянским аналитикам порассуждать на тему создания единого, совместно с Азербайджаном, Грузией и Россией центра по недопущению распространения эпидемий и иных угроз санитарно-эпидемиологического характера.

"У России есть для этого прекрасная база, сохранившаяся с советских времён. Вот это задачи, на которые стоило бы обращать внимание тем же армянам, чтобы реабилитировать себя в глазах мирового сообщества после многолетней оккупации азербайджанских земель. А они говорят то о реванше, то о ядерном оружии. Какие-то смешные эти аналитики в Ереване. Хотя, думаю, им просто пока дают говорить те, кто на самом деле готовит диалог о сотрудничестве с соседями. И я именно в эту версию верю больше, чем в ядерное оружие "древних"", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева