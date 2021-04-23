Население Армении не хочет слушать правду, а хочет слушать сказки

Изначально было понятно, что поражение во второй Карабахской войне будет достаточно сложным психологическим моментом для армянского общества в целом, и серьёзным вызовом для политической элиты страны.

Об этом сказал Trend в пятницу известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, передает Day.Az.

"В Армении с самого начала были силы, которые не приветствовали заявление от 10 ноября, выступали против него. То, что в Армении есть реваншистские настроения - не секрет, они были с самого начала. Вопрос в том, насколько они будут иметь реальное влияние", - отмечает он.

По словам Солонникова, то, что сейчас реваншистские настроения в Армении проявляются достаточно активно, и слышны уже иногда из уст официальных лиц, а не только от оппозиции - говорит о двух факторах.

"Во-первых, в Армении началась и активно идет предвыборная компания, и самое простое, что можно предложить электорату, - с одной стороны, больше денег здесь и сейчас, а с другой стороны - пересмотр невыгодных соглашений. Население не хочет слушать правду, а хочет слушать сказки. В этом отношении самая простая работа с электоратом - популизм, обещать золотые горы. На выборах это работает, и в краткосрочной перспективе можно собрать голоса. В этом отношении, если такая риторика есть, Пашинян, его окружение вынуждены с этим работать. Проще голоса людей с подобным мировоззрением собрать для себя", - сказал российский политтехнолог.

Дмитрий Солонников отмечает, что есть и другой момент - 30 апреля должно состояться очередное мероприятие в рамках ЕАЭС.

"В рамках ЕАЭС будет рассматриваться вопрос новых, конструктивных взаимоотношений с Азербайджаном. И Армения здесь пытается набить себе дополнительную цену. У Армении были переговоры с лидерами России, Беларуси и другими странами в рамках ЕАЭС", - сказал он.