Президент Ильхам Алиев: «Вакцинный национализм» вызывает у нас глубокую озабоченность

"Вакцинный национализм", несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами вызывают у нас глубокую озабоченность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

"53 процента существующих в мире вакцин заказаны более чем 30 богатыми государствами.

Азербайджан и как председатель Движения неприсоединения, и на национальном уровне продолжит борьбу, направленную на справедливое распределение вакцин в мире и обеспечение доступности вакцин для развивающихся и наименее развитых стран.

Недавно Совет по правам человека ООН единогласно принял выдвинутую Азербайджаном от имени Движения неприсоединения резолюцию, связанную с равным доступом стран к вакцинам.

В связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 государствам, большинство из которых составляют наименее развитые страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.