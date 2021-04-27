В Карабахе будут внедрены системы "Умное образование", "Умное здравоохранение" и "Умное сельское хозяйство"

26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в село Агалы Зангиланского района побеседовал с представителями иностранных компаний в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сначала хочу поздравить Вас с победой, передать свои поздравления и выразить глубокое почтение. Мы как ведущая мировая компания в сфере ИКТ-технологий готовы презентовать в Карабахе все самые последние передовые технологии и в дальнейшем участвовать в развитии "умных сел". На первом этапе проекта "Умное село" мы создадим безопасную среду для проживания в Карабахе и внедрим системы "Умное образование", "Умное здравоохранение" и "Умное сельское хозяйство", - сказал главный менеджер компании Huawei-Azərbaycan.

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