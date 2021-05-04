https://news.day.az/politics/1339887.html Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО "Азерсу" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО "Азерсу" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Горхмаза Джаваншир оглу Гусейнова от должности председателя ОАО "Азерсу".
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