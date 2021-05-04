Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО "Азерсу"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Горхмаза Джаваншир оглу Гусейнова от должности председателя ОАО "Азерсу".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.