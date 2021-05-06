Всеармянская обида на человечество: и дело не только в Сергее Маркове

Это просто какой-то бесконечный и очень несмешной анекдот. В Армении, с ее давними традициями мифотворчества, нормой считались утверждения в стиле "все самое великое в истории человечества создано армянами". Или, как минимум, с подсказки неведомого миру армянина. Плюс, армянами объявлялись все те, кто ими никогда не был. А уж присвоить себе элементы культуры других народов и стран, так то вообще "святое дело" для армянской стороны.

Есть у этой забавы и иная сторона. Как только все идет не так, как того хотели бы выросшие на мифах собственного изготовления армяне, так сразу включается обида на весь белый свет. Армяне обижены на человечество за свои маленькие территориальные размеры. Они ведь с детства слышат рассказы о том, что когда-то кто-то кому-то сказал, что Армения была от моря до моря. От какого и до какого- не важно. Как не важно и то, что в РА моря нет. Есть только озеро, которое они называют Севаном, хотя в реальности это Гейча-гель.

Про общенациональный плач по горе Агры-даг, которую сами армяне называют Араратом, даже особо упоминать нет смысла. Весь мир, по версии армян, обязан сделать так, чтобы Агры-даг стала армянской горой. Ее, гору, перенести в РА невозможно. Следовательно, полагают армяне, нужно расширить территорию РА за счет территорий Турции. Когда в ответ на такие просьбы армянам советуют пройти осмотр у психиатра, они очень обижаются.

Аналогичные эмоции с их стороны имеют место, когда им указывают на преступления, совершенные армянами. Вот, к примеру, посетила группа российских политиков освобожденные от оккупации территории Азербайджана. И политолог Сергей Марков, на своей странице в Фейсбук выставляет фото, свидетельствующие о масштабах армянского вандализма в Агдаме.

В частности, было фото бутылки из под армянского коньяка, которую обнаружили рядом с мечетью в Агдаме.

"Агдам. Пустая бутылка коньяка рядом с бывшей мечетью, которая была намеренно с целью оскорбления религиозных чувств мусульман прекращена в хлев, где много лет содержались свиньи, нечистые в исламе животные. Позор. Это не христиане. Мы не хотим иметь ничего общего с этими вандалами", - указал Марков.

Все правильно написал. Но это с точки зрения нормального, адекватного человека. А армяне начали писать гадости и глупости. В их СМИ уже появилась публикация, автор которой утверждает, что "бутылку подбросили, предварительно осушив". Он же переходит к оскорблениям в адрес российского политолога, написав, что "Марков, известный своей давней любовью к алкоголю, принял самое активное участие в этом процессе".

Вот как это комментировать? То есть, приводятся конкретные доказательства армянского вандализма, а сами вандалы начинают обвинять всех подряд за то, что их вывели на чистую воду. Все это очень напоминает поведение очень гуляющей дамы, которая в ответ на возмущение мужа, заставшего ее в окружении трех мужчин в совершенно однозначной позе, заявляет: "Во-первых, это не то, что ты подумал. Во-вторых, ты сам в том виноват".

А тем временем, Марков всего лишь показывает то, что невозможно отрицать. К примеру, разрушенный армянами музей хлеба в Агдаме.

"Я не могу понять людей, которые пытаются защитить эти варварские действия путем их замалчивания. Меня вот некоторые обвиняют, что я пишу и даю фото этого варварства. А мне кажется, что именно защита варварства путём молчания о нем, это и разжигание межнациональной вражды и путь к будущим взаимным преступлениям. Путь к миру лежит через покаяние за совершенное. Лентами на этом фото обозначена граница мин. То есть варвары все разрушили и все еще и заминировали. Покаятся?", - задается он вопросом.

Конечно же, нет. Потому, что второй президент Армении Роберт Кочарян заявил о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев" и ему рукоплескали в РА. Потому, что третий президент РА Серж Саргсян "оправдал" Геноцид в Ходжалы фразой про то, что это была акция, призванная показать готовность армянской стороны уничтожать мирное азербайджанское население. И ему тоже рукоплескали.

Потому, что все новые поколения армян с детства учат ненависти к Азербайджану и Турции. Достаточно вспомнить о том, что национальным героем армян является Гарегин Нжде. Этот приспешник Гитлера писал о том, что "не должно быть не не одного дня без борьбы с турком". И ему тоже рукоплещут. Как рукоплескали и рукоплещут террористу Монте Мелконяну и многим иным армянским террористам. А потом, когда армянам указывают на то, что они ведут себя, как варвары, начинается истерика. С последующими обидами на весь мир. О том, что на обиженных воду возят, там как-то не задумываются.

Акпер Гасанов