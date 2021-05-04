Известный российский политолог Сергей Марков на своей странице в фейсбуке распространил фото бутылки из под коньяка, обнаруженной рядом с мечетью в Агдаме.

Как сообщает Day.Az, С.Марков написал следующее: "Агдам. Пустая бутылка коньяка рядом с бывшей мечетью, которая была намеренно с целью оскорбления религиозных чувств мусульман прекращена в хлев, где много лет содержались свиньи, нечистые в исламе животные. Позор. Это не христиане. Мы не хотим иметь ничего общего с этими вандалами".

Напомним, недавно С.Марков побывал в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Агдам.