Мир должен помнить Агдам

На днях в освобожденных после тридцатилетней армянской оккупации районах побывали российские эксперты и депутаты.

Впечатление от увиденного лучше всего выразил в комментарии азербайджанским журналистам известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, у того, кто увидел сегодняшний Агдам, создается ощущение, что на город была сброшена атомная бомба. Агдам напоминает Хиросиму и Нагасаки, разрушенные в результате атомных бомбардировок. "Армяне здесь, конечно, не взрывали атомную бомбу, они взорвали здесь бомбу ненависти к азербайджанскому народу. Масштабы разрушений ужасают. В настоящее время в мире нет подобного места, где бы наглядно демонстрировались последствия вандализма, ненависти и вражды. Это военное преступление", - заявил Коротченко.

С последствиями атомной бомбардировки можно сравнить состояние и других городов и сел на освобожденных от армянской оккупации территориях. Агрессор был методичен и целеустремлен, стирая с лица земли дома, инфраструктуру, производственные объекты, школы, больницы и театры. И ненависть может содержать в себе еще большую убийственную мощь, чем даже ядерное оружие, когда ею поражен целый народ. Безо всяких ядерных ударов первая карабахская война унесла десятки тысяч жизней мирных граждан Азербайджана - женщин, детей, стариков. Это были невинные жертвы звериной ненависти, потому что только она может толкать на такие преступления.

Все самые страшные преступления, имевшие или имеющие место в мире, происходят от ненависти. А еще от чувства превосходства, презрения к унижаемым и уничтожаемым, а также от страха.

Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, с которыми Игорь Коротченко сравнил разрушение азербайджанских городов, произошли по причине страха американцев перед японцами, с которыми США не в состоянии были справиться. Единственным способом заставить Японию прекратить удары по американским силам и капитулировать в Вашингтоне считали устрашение Токио путем применения оружия особой разрушительной силы. Да, после атомных бомбардировок Япония действительно вышла из войны и капитулировала, но какова была цена этой победы Америки? 6 августа 1945 года бомба США упала на Хиросиму, в результате погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тысяч человек. По сей день тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.

В сравненных армянами с землей городах и селах Азербайджана люди не будут умирать от радиации, но здесь их подстерегает другая опасность. Речь о минах, которых осталось после разгрома оккупантов десятки, а может и сотни тысяч. Армения потратила на минирование захваченных районов почти полмиллиарда долларов. На эти деньги можно было поддержать армянскую экономику, отремонтировать дороги по всей Армении, создать рабочие места. Но армянская сторона предпочла потратиться на смерть. Облегчить в какой-то мере свою вину Армения могла бы, передав Азербайджану карты минных полей, но она не желает смягчения наказания. А тем временем продолжают гибнуть и военные, и гражданские лица. Уже есть десятки жертв. Недавно на противопехотной мине подорвались российские миротворцы, но и с ними армяне не желают поделиться информацией.

Надо сказать, что проблема минных полей и неразорвавшихся снарядов преследует все регионы мира, пережившие вооруженные конфликты, и практически везде стороны, виновные в насилии, ведут себя аналогично Армении. Видимо, это происходит из какого-то набора общих черт, присущих агрессорам всего мира.

По информации международных организаций, в настоящее время в более чем 70 странах мира остается более 60 миллионов наземных мин, оставшихся после завершения военных конфликтов. Противопехотные мины ежегодно убивают около 30 тысяч человек. Еще больше остаются инвалидами. Чаще всего жертвами мин становятся женщины, дети и крестьяне - жители развивающихся стран, говорится в бюллетене МАГАТЭ.

Как известно, на оккупированных территориях Азербайджана армянской стороной широко применялись противопехотные мины, запрещенные международным законодательством. Согласно определению Оттавской конвенции, противопехотная мина означает мину, которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких человек. Этот документ был подписан 3 декабря 1997 года в Оттаве и вступил в силу с 1 марта 1999 года. Общее обязательство в соответствии с Конвенцией: никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. Это обязательство распространяется на все ситуации вооруженных конфликтов. Установленная противопехотная мина имеет неизбирательное действие и остается функциональной в течение долгого времени. Ранения, полученные в результате взрыва противопехотной мины, отличаются особой тяжестью.

До сих пор наиболее затронутыми этой проблемой странами назывались Афганистан, Ангола и Камбоджа, Колумбия, Ливия, Ливан, Бенин, Сенегал, Мавритания и Гвинея. К сожалению, сегодня в этот список приходится включить и Азербайджан. В отличие от названных стран, наша республика принимает все необходимые меры для борьбы с минной угрозой. Но отсутствие минных карт создает большие трудности в этой работе и приводит к новым жертвам. Армянами заминированы практически все захваченные в начале 90-х годов территории. В период второй карабахской войны, отступая или готовясь к бегству, они умудрились заминировать даже те населенные пункты и дороги, которыми продолжат пользоваться сами сегодня. Ожидая вхождения в тот же Ханкенди или Ходжавенд азербайджанских войск, армянскими сепаратистами были заминированы даже здания школ, которые после завершения войны разминируют, рискуя жизнями, российские миротворцы.

На освобожденных от армянской оккупации территориях можно набрести не только на мину. На минувшей неделе в селе Башлыбель Кельбаджарского района была сделана страшная находка. Было обнаружено массовое захоронение жертв массовой резни, учиненной здесь армянами в апреле 1993 года. Во время оккупации района армянские захватчики с особой жестокостью расправились с жителями села.

Уместно напомнить, что 1 апреля 2007 года во время земляных работ по строительству спортивного комплекса на берегу реки Гудиалчай близ города Губа было обнаружено массовое захоронение, содержащее останки 400 человек. Проведенные исследования доказали, что сваленные в яму скелеты принадлежат жертвам геноцида, учиненного в Губе в 1918 году армянскими националистами. На месте захоронения возведен Мемориальный комплекс.

Учитывая, что тысячи людей все еще считаются пропавшими без вести со времен первой карабахской войны, стоит ожидать обнаружения в Карабахе и других массовых захоронений. "Доблестные" армянские захватчики проявляли особую изобретательность в расправах с мирным населением. Надругательство над мертвыми - один из методов. В ходе 44-дневной войны за неимением на данных территориях мирного населения объектом кощунственного отношения стали тела азербайджанских военнослужащих. В Сети имеется достаточно видеоматериалов, снятых самими армянами, чтобы привлечь армянскую сторону к международному трибуналу за совершенные военные преступления.

Как заявил на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами, но вы нигде не найдете массовых захоронений армян". То есть такую практику наши соседи оттачивают уже более ста лет.

Отметим, что массовые захоронения являются страшными последствиями и других конфликтов, ведущихся не по правилам войны, а по законам джунглей. Жуткие находки продолжают делаться в зоне конфликта в Югославии, унесшего многие тысячи жизней и принесшего огромные разрушения. В пригороде Белграда Батайнице обнаружена братская могила более 700 албанцев-жертв этнических чисток. В местности Крижевак возле города Рашка сербская сторона проводит эксгумацию человеческих останков, которые могут быть телами косовских албанцев, казненных во время войны 1998-1999 годов. Около города Джяковица в Косово найдено массовое захоронение, предположительно этнических сербов, пострадавших в 1998-1999 годах от преступных действий представителей Армии освобождения Косово (АОК). На месте потенциальных захоронений в тот период располагался концентрационный лагерь "Ликовац". Всего существовали 53 лагеря для сербов и других лиц неалбанских национальностей. Вблизи мест, где когда-то располагались лагеря для сербов, найдены три массовых захоронения.

Массовые захоронения - это свидетельство геноцида. И Арменией на захваченных азербайджанских землях он однозначно был совершен. Армянство, руководствуясь ненавистью, страхом и безнаказанностью, совершило массу чудовищных преступлений. Видимо, исходят также из формулы "другим можно, а мне нельзя"? Тут надо сказать, что в такой формуле есть некоторое зерно истины, потому что никто из держав, бесчеловечность которых стала примером для армян, не был осужден за совершенные преступления.

О целенаправленном уничтожении на территории Северной Америки древней индейской цивилизации говорить сейчас не будем, обратимся к примерам более свежим. Например, к примеру Франции, которая больше других европейских стран осуждает Азербайджан за то, что он не совершал, и в то же время старается уклониться от разговора о собственных преступлениях. Уже доказано, что эта страна имеет прямое отношение к геноциду народа тутси, проводившемуся властями Руанды в 1994 году. Не являясь прямой соучастницей, Франция создала преступным властям этой страны все условия для уничтожения сотен тысяч человек, снабжая его оружием и финансами. По разным оценкам жертвами геноцида стали от 200 тысяч до миллиона человек. А вот за Алжир французам следует ответить по полной. За те годы, что Алжир являлся французской колонией, были убиты до миллиона алжирцев. Преступления против алжирского народа продолжались вплоть до предоставления Алжиру независимости. Только в январе 1945 года, как установлено исследователями, французской стороной были истреблены 45 тысяч алжирцев. А с 1945 до 1962 года в целом около 15 процентов населения Алжира. По словам советника президента Алжира Абдулмеджида Шейхи, в период колониального господства Франция пускала кости алжирских повстанцев на производство мыла и сахара.

Франция отказывается возвращать Алжиру архивы колониальной эпохи, как и карты ядерных полигонов, на которых проводила испытания своих атомных бомб. Проводя параллели, еще раз убеждаешься, что горячая поддержка Парижем Еревана и удивительное понимание французами чаяний армянства далеко не случайно...

Сегодня на освобожденных от армянской оккупации территориях уже вовсю идут восстановительные работы. Точнее - подготовка к ним, потому что прежде, чем восстанавливать города и села, нужно построить дороги, создать необходимую инфраструктуру и коммуникации. Показательно, что Азербайджан начал эту работу со строительства стратегических магистралей и международных аэропортов. Одновременно и специалисты, и общественность обсуждают, какие из разрушенных армянами объектов на освобожденных землях могут быть оставлены в нынешнем своем виде в качестве свидетельств варварства оккупантов. Это может быть разбомбленный дом в Гяндже, останки поруганой агрессорами мечети или музей хлеба в Агдаме.

Такая практика существует в мире. Например, во Франции существует памятник времен Второй мировой - село Орадур-сюр-Глан. Все жители села были жестоко убиты нацистами в июне 1944 года, в том числе 247 женщин и 205 детей. После войны президент Франции генерал де Голль решил, что деревню никогда не следует восстанавливать, она должна остаться памятником жестокости нацистской оккупации. Деревня названа Деревней мучеников, а новая Орадур-сюр-Глан построена неподалеку.

Не восстановленным сохранен в качестве напоминания об американской атомной бомбардировке Купол Гэмбаку ("Атомный купол") в Хиросиме. До Второй мировой войны здание служило выставочным центром торгово-промышленной палаты. Во время атомного удара здание было сильно повреждено, но уцелело, несмотря на то, что по горизонтали находилось всего в 160 метрах от эпицентра. Оно частично обрушилось от ударной волны и выгорело от пожара. Все люди, находившиеся в здании в момент взрыва, погибли. После войны Купол не был восстановлен, был только укреплен.

Думаем, такое же напоминание о варварстве армянских агрессоров должно остаться и в Азербайджане. Армянский нацизм ничуть не гуманнее гитлеровского, а сброшенные на мирные азербайджанские города снаряды принесли немало горя и потерь. И самое главное - жизни азербайджанцев ничуть не менее ценны, чем жизни французов, японцев или других народов. Мир должен знать о том, что делалось на территории этой небольшой страны тридцать лет, и помнить.

Лейла Таривердиева