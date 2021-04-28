"Наши парни гибнут, где карты минирования, армяне?

Новость о том, что грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, в результате чего двое российских военнослужащих получили ранения, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета.

Некоторые комментаторы оказались возмущены тем, что из-за мин в Нагорном Карабахе страдают российские миротворцы. Люди считают, что российские миротворцы должны находиться в безопасности, а разминированием пусть занимаются те, кто эти мины устанавливал.

Даже информагентство Регнум, отличающееся проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, выражает возмущение гибелью российских миротворцев в Карабахе.

Day.Az представляет ряд комментариев пользователей социальной сети Facebook.

"Вот тех, кто минировал, запускать вперёд, только потом пусть наши ребята едут. Должны же быть карты минирования!" - возмущается Лариса Д.

Часть людей отметила, что виновником инцидента является тот, на чьей территории подорвались российские военные.

"Мины ставили те, кого российские миротворцы приехали защищать. Делайте выводы. Карты минных полей не дают", - предполагает Elvin B.

Ряд пользователей ужаснулся тем, что граждане России могут случайно погибнуть на чужой территории. Люди уверены, что Армения сама должна заниматься той работой, которую приходится выполнять российской стороне.

"Вот на кой чёрт России нужен этот Карабах, если из-за него наши парни погибают? Пусть Армения сама там воюет и сама отбивается. Из-за них наши молодые парни погибают. Где справедливость?" - задаётся вопросом Ренат М.