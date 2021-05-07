Глава представительства ЕС в Азербайджане о возобновлении международных поездок

Уверен, что в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе онлайн-мероприятия, передает Day.Azсо ссылкой на Trend.

Он отметил, что на данный момент в Азербайджане продолжается процесс вакцинации, основная цель которой - обеспечение безопасности населения.

"Недавно Азербайджан посредством механизма COVAX получил вакцину Аstra Zeneca. Таким образом, в Азербайджане есть ряд вакцин от COVID-19. Верю, что в будущем глобальная вакцинация позволит обеспечить возобновление международных поездок", - сказал Янкаускас.