https://news.day.az/politics/1340884.html Глава представительства ЕС в Азербайджане о возобновлении международных поездок
Глава представительства ЕС в Азербайджане о возобновлении международных поездок
Уверен, что в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки.
Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе онлайн-мероприятия, передает Day.Azсо ссылкой на Trend.
Он отметил, что на данный момент в Азербайджане продолжается процесс вакцинации, основная цель которой - обеспечение безопасности населения.
"Недавно Азербайджан посредством механизма COVAX получил вакцину Аstra Zeneca. Таким образом, в Азербайджане есть ряд вакцин от COVID-19. Верю, что в будущем глобальная вакцинация позволит обеспечить возобновление международных поездок", - сказал Янкаускас.
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