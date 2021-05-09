"28 лет мы были в трауре, но эта боль осталась позади!"

"Календарь в тот день застыл для меня... Каждый день на протяжении 28 лет и 6 месяцев, вплоть до 8 ноября 2020 года был для меня 8-м мая. Я каждый день переживал эту трагедию снова и снова. Она была настолько огромна, что не оставляла меня ни на минуту".

Об этом сказал в беседе с Day.Az коренной шушинец, публицист Керим Керимли, отвечая на вопрос, какие чувства переживает сегодня, 8 мая, когда Шуша свободна.

Напомним, что в этот день - 8 мая 1992 года Шуша была оккупирована вооруженными силами Армении. 8 ноября 2020 года город был освобожден победоносной азербайджанской армией.

По словам шушинца, это была невыносимая боль - жить, зная, что враг топчет твою родную землю. Но сегодня все изменилось. Радость от освобождения Шуши, от Победы в войне затмила собой всю ту боль, что шушинцы несли в себе 28 лет. Есть люди, которые до сих пор не осознали, что произошло тогда, 8 мая 1992 года, как ценна нынешняя Победа и что значит Шуша для Азербайджана.

"Эта победа дорого обошлась нам. Но Шуша стоит того. И наши воины шли на штурм, понимая это. Наша Победа бесценна. Впервые за 29 лет мы встречаем дату 8 мая не в трауре, а со слезами счастья на глазах. Сегодня мы тоже плачем, но от радости. Это стало возможным благодаря политике и мудрости Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, героизму трех тысяч павших в боях сынов Азербайджана, беспримерной храбрости азербайджанской армии и стойкости азербайджанского народа и, наконец, справедливости, которая всегда побеждает.

Мы никогда не забудем тех, кто освобождал Шушу, кто принес нам Победу..

Накануне глава государства издал распоряжение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана. Шуша действительно этого заслуживает. Более того, она могла бы стать культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Считаю, что день подписания этого распоряжения войдет в наш календарь как начало масштабного культурного возрождения Карабаха", - сказал Керим Керимли.

Лейла Таривердиева