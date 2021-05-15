Азербайджан действует в Карабахе строго легитимно, и не раз это доказал

Абсолютно очевидно, что все мероприятия, проводимые азербайджанской стороной в приграничных с Арменией районах, законны и соответствуют документу, подписанному 10 ноября 2020 года. А претензии Еревана и крики о том, что Баку якобы продолжает захватывать территории, необоснованны и направлены лишь на дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе.

Такого мнения придерживается известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов. Комментируя Day.Az ситуацию вокруг пограничного озера Гарагель, сложившуюся в процессе уточнения государственной границы между Азербайджаном и Арменией, он обратил внимание на отсутствие критической реакции со стороны России.

"Я что-то не заметил критики со стороны главного миротворца в карабахском урегулировании - России. На мой взгляд, Москва прекрасно понимает, что происходит, и внимательно наблюдает за соблюдением перемирия. Баку не раз доказывал всему миру, что Азербайджан действует только в рамках международных договоров и иных документов, подтверждающих легитимность тех или иных событий", - сказал наш собеседник.

"Отмечу, что на фоне раздуваний щек Ереваном, внутри самой Армении происходят очень опасные тектонические сдвиги во внутриполитической системе. Наметилось жесткое противостояние между оппозицией, желающей реванша и кричащей о "великой Армении", и премьером Пашиняном, которого обвиняют в предательстве после подписания документа о прекращении боевых действий. По сути, Пашинян спас Армению от потери государства и всемирного позора. Я думаю, что осознание этого придет только через десятилетия. А пока всякие националисты вроде Жирайра Сефиляна кричат о предательстве и о светлом будущем страны в случае реванша, адекватные политики Баку, Еревана и Москвы будут договариваться о долгосрочном мире и партнерстве. Все как в пословице - собаки лают, а караван идет", - заключил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева