Председатель УМУ шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял нового посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе УМК, председатель УМК с удовлетворением отметил высокий уровень дружественных, братских отношений между Азербайджаном и Турцией, их развитие в соответствии с интересами наших государств, народов. Он выразил надежду, что новый посол Турции в нашей стране внесет свой вклад в дальнейшее углубление этих связей, приложит усилия для дальнейшего укрепления существующих мостов

А.Пашазаде выразил гордость за то, что религиозно-духовные связи между Турцией и Азербайджаном всегда находятся на высоком уровне.

Выразив благодарность за прием и отметив глубокое удовлетворение началом деятельности в качестве посла в братском Азербайджане, посол Джахит Багчы подчеркнул, что придает большое значение встрече с влиятельным религиозным лидером Аллахшукюром Пашазаде.

Он выразил уверенность в том, что турецкое государство, как всегда, и впредь будет рядом с Азербайджаном на всех уровнях и платформах.