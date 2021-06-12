По Иде Мартиросян плачет ереванская тюрьма

Посмотрев видеоролик с отрывком из очередной армянской онлайн-программы "Трое в лодке" с одиозной ведущими Идой Мартиросян и Арманом Григоряном, сразу подумал, что он снят в психиатрической больнице, а находящиеся в кадре (не могу сказать "люди") субъекты - ее пациенты. Разве нормальные люди могут говорить о том, что они взорвут Мецаморскую АЭС? Сознавая последствия этой катастрофы, ни один психически нормальный, просто порядочный человек, не возжелает, не допустит ее наступления. Ведущие же программы говорят о том, что они сами взорвут АЭС в случае определенных обстоятельств и обосновывают свои намерения такими же нездоровыми аргументами...

Думаю, этот ролик видели очень многие - он активно гуляет сейчас в соцсетях. Хотелось бы отметить несколько затронутых Мартиросян с Григоряном моментов, основываясь исключительно на фактах, которые даже армяне при всей их изобретательности опровергнуть не в состоянии.

1. О так называемом "нарушении границы Республики Армения". Агрессия Республики Армения в отношении суверенного государства Азербайджанской Республики, оккупация 20 процентов азербайджанских территорий на протяжении 30 лет, честь азербайджанцев, в том числе, более 1 миллиона беженцев не очень, как видно, беспокоила эту "парочку". И вдруг, о боже, Азербайджан "вторгся" (на несколько сот метров!? - по армянской версии) на их территорию при не делимитированной и не демаркированной границе, т.е. когда еще граница не определена на местности. Причем, в настоящее время идет процесс демаркации границы по советским картам 1970-х годов, и Республика Армения его пытается сорвать с тем, чтобы не призвать границы в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года. Вот и причина истерики по поводу нарушения территориальной целостности.

2. О "чести и достоинстве армян". Для армян это, конечно, очень важные понятия. Они были важными, когда, переселяясь на азербайджанские земли в течение более двух столетий, изгоняли из своих домов людей, которые их приютили; когда уничтожали мирное население Ходжалы и других азербайджанских населенных пунктов в Карабахе; когда во время последней войны, проигрывая на фронте, обстреливали мирные азербайджанские города, находившиеся далеко от зоны боевых действий; когда в ответ на гуманный шаг Азербайджана, продлившего срок освобождения в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9/10 ноября 2020 года азербайджанских территорий для спокойной эвакуации из них пришлого населения, использовали этот период для поджога домов, вырубку леса и минирование территорий. Это, конечно, "достойные" действия "честного" народа.

3. Об общественной опасности Армянской АЭС. Армянская АЭС в Мецаморе построена в 1969-1977 годах. Она состоит из двух блоков, которые сданы в эксплуатацию соответственно в 1976 и в 1980 годах.

АЭС была оснащена оборудованием того времени, и с тех пор на протяжении 40 лет никаких усовершенствований в Мецаморе не осуществлено. В 1988 году после землетрясения в Спитаке станция была остановлена. Однако в 1993 году было принято решение возобновить деятельность одного блока, и 5 ноября 1995 года он был запущен. К проблемам добавляется еще и проблема того, что этот один единственный из 2-х энергоблоков работает на пределе своих возможностей. В 2016 году нищая Республика Армения специально для работ на Мецаморской АЭС взяла у России кредит в 270 млн. долларов. Кроме того, еще 30 млн. Россия передала армянам в качестве очередного гранта. Можно легко догадаться, куда армянское руководство потратило эти деньги.

Еврокомиссия пришла к выводу о том, что дальнейшая эксплуатация Мецаморской АЭС представляет смертельную угрозу для всего региона. ЕС призвал Армению немедленно прекратить деятельность в Мецаморе АЭС советского образца.

35 лет назад Советский Союз пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС,10 лет назад произошла катастрофа, связанная с АЭС Фукусима-1. Авария на такой отсталой, технически мало и плохо оснащенной Мецаморской АЭС советского образца - лишь вопрос времени.

А международное сообщество почему-то не требует ее закрытия. Почему?

4. И, наконец, в действиях ведущих есть состав преступления: угроза убийства десятков тысяч людей. Тут даже не нужно взывать к международному праву. В Уголовном кодексе самой Республики Армения (принят 18 апреля 2003 года) с изменениями на сегодняшний день содержится "Статья 137. Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества". Эта статья в своей части 1 предусматривает, что "Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества в крупном размере, если существовала реальная опасность осуществления угрозы, - наказывается штрафом от пятидесятикратного до стопятидесятикратного размера минимальной заработной платы или арестом максимально на срок два месяца либо лишением свободы максимально на срок два года". Часть 2 этой статьи "крупным размером" в настоящей статье считает "размер от пятисоткратного до трехтысячекратного минимальной заработной платы, установленной на момент преступления".

В намерениях этих "людей" сомневаться не приходится, а, значит, соответствующие структуры Республики Армения просто обязаны привлечь к уголовной ответственности эту парочку, угрожающую взорвать дышащую на ладан Мецаморскую атомную электростанцию, с тем, чтобы уничтожить весь Южный Кавказ.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР