https://news.day.az/politics/1352067.html США приветствуют возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян - Госсекретарь
США приветствуют возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян - Госсекретарь
США приветствуют возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен.
"США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарны правительству Грузии за важную роль в обеспечении дискуссий между сторонами. Такие шаги еще больше приблизят народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают", - сказал госсекретарь.
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