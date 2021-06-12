США приветствуют возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарны правительству Грузии за важную роль в обеспечении дискуссий между сторонами. Такие шаги еще больше приблизят народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают", - сказал госсекретарь.