Иностранные дипломаты в разрушенном армянами комплексе «Имарет» в Агдаме

Иностранные дипломаты посетили разрушенный армянами комплекс "Имарет" в Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дипломатов сопровождает помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенным оккупационными армянскими войсками.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенных армянами комплексу.