https://news.day.az/politics/1352161.html Иностранные дипломаты в разрушенном армянами комплексе «Имарет» в Агдаме - ФОТО
Иностранные дипломаты в разрушенном армянами комплексе «Имарет» в Агдаме - ФОТО
Иностранные дипломаты посетили разрушенный армянами комплекс "Имарет" в Агдаме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дипломатов сопровождает помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенным оккупационными армянскими войсками.
Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенных армянами комплексу.
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