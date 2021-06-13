Украинские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха

Украинские компании заинтересованы участвовать в процессе восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, который посетил Агдам, передает Day.Az.

По его словам, этот процесс будет проводиться в формате step-by-step (шаг за шагом), так как перед возобновлением жизнедеятельности регионов нужно разминировать эти прекрасные, но на сегодняшний день опасные места.

"Работа Украины совместно с азербайджанскими коллегами состоит от взаимной помощи в разминировании и до восстановления", - сказал посол.

Он подчеркнул, что прежде чем приступить к возобновлению жизни на этих территориях, естественно, должен осуществиться целый процесс, который начинается с разминирования, и в этом аспекте Азербайджан и Украина ведут переговоры, чтобы процесс восстановления прошел как можно быстрее.

Дипломат отметил, что буквально несколько месяцев назад межправительственная делегация Украины посетила освобожденные территории, начав именно отсюда, с Агдама.

"Разминирование территорий, создание инфраструктуры и все то, что будет здесь происходить для восстановления жизни, вызывает у нас интерес. Я полагаю, что украинские компании будут принимать в этом активное участие", - подытожил посол Украины в Азербайджане.