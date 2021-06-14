Италия приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии приветствует договоренность, достигнутую между Арменией и Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что надеются на укрепление атмосферы взаимного доверия на Южном Кавказе, который является стратегическим регионом с точки зрения интересов Европейского союза, в том числе и Италии.

"Италия поддерживает укрепление диалога между Баку и Ереваном при поддержке ЕС и ОБСЕ, направленного на стабилизацию и региональный рост. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации между Арменией и Азербайджаном, укреплением взаимного доверия между ними на благо всего региона", - сказали в министерстве.

12 июня Азербайджан вернул Армении 15 задержанных армян в обмен на передачу азербайджанской стороне карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.