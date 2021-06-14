Армян напугала бутылка пива с изображением Азербайджана

На просторах Армении теперь можно встретить бутылки пива с изображением Азербайджана. Причем многострадальные соседи погрузились из-за этого факта в истерику, проклиная и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Дело в том, что компания по изготовлению пива Heineken, являющаяся официальным партнеом Евро-2020, выпустила лимитированную серию бутылок с изображением стран-организаторов и участниц турнира, в числе которых и наша страна. Стоит отметить, что пиво изготовлено в России и даже не специально для Азербайджана.

Однако многие армяне пришли в бешенство и усмотрели в этом "очередное предательство Пашиняна". Но нашлись и те, кто обвиняет местных предпринимателей, которые закупили частным образом в третьем государстве данные бутылки.

Таким образом можно прийти к выводу, что армяне все еще не готовы к вразумлению и продолжают рассматривать Азербайджан вражеской страной. Что ж, себе хуже.