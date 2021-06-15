Азербайджан-Турция: непобедимый тандем

15-16 июня 2021 года однозначно войдет в историю азербайджано-турецких отношений, как одна из самых знаменательных дат и навсегда останется в памяти наших народов.

Впервые в истории Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят освобожденные азербайджанские территории, проведут переговоры в культурной столице Азербайджана - городе Шуша и подпишут исторически важные межгосударственные документы.

Значимость этого события заключается в том, что впервые за всю историю независимого Азербайджана, глава зарубежного государства посетит сердце Карабаха - город Шушу, откуда еще раз на весь мир провозгласит: Шуша это Азербайджан! Карабах это Азербайджан!

Никогда два братских государства не были так близки как сейчас. Победоносная Вторая Карабахская война еще больше сблизила два тюркских государства, которые выступают по многим вопросам на международной арене с совместных позиций.

Полная поддержка Азербайджана со стороны Турции в ходе войны явилась одним из факторов достигнутой Победы.

С чем же едет в Азербайджан Президент Турции Р. Эрдоган?

Прежде всего следует обратить внимание на то, что Президент Турции едет из Брюсселя с Саммита НАТО, где провел важные двусторонние встречи с президентами Франции, США, канцлером ФРГ, премьер-министром Греции и руководителями других стран.

В ходе этих встреч, наряду с двусторонними вопросами, несомненно, обсуждались вопросы международных проблем, в том числе и ситуация на Южном Кавказе.

Очевидно, что не смотря на определенные разногласия, Президент Р. Эрдоган довел до сведения лидеров ведущих мировых государств справедливую позицию азербайджанской стороны по окончательному урегулированию конфликта, возможные пути налаживания мер доверия в регионе, а также полную поддержку Турции в территориальной целостности Азербайджана.

Следует отметить, что Турция как член НАТО, занимающая важное место в стратегии этого альянса, играет самую активную роль в стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Именно наличие совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме является одним из сдерживающих факторов, способных охладить самые горячие головы в Армении.

Не смотря на то, что некоторые "друзья" Армении пытались обвинить Турцию в военном вмешательстве в ходе войны, эти обвинения были безосновательны, так как ни турецкие военные, ни авиация не принимали участия в боевых действиях, а турецкая помощь ограничивалась военно-техническим сотрудничеством.

Таким образом, в преддверии визита в Азербайджан Президент Р. Эрдоган разъяснил партнерам по НАТО сложившиеся реалии и объяснил роль Турции, как регионального лидера и одного из гарантов достигнутых договоренностей.

Всяческие попытки туркофобских кругов на Западе изолировать Турцию и превратить ее в изгоя полностью провалились, так как уже первые итоги Саммита НАТО в Брюсселе показали, что Турция не только сохранила свое положение в альянсе, но и значительно укрепила свое влияние на решения мировых проблем.

Азербайджан и Турция за последнее время сделали мощный рывок вперед в налаживании всесторонних связей в политической, экономической, геополитической и других сферах.

Важной вехой в этом направлении явилось строительство железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс, который стал новым мостом между Азией и Европой, обеспечив надежным сообщением грузопоток из Китая.

Другим стратегическим направлением стало строительство важнейших газопроводов проектов ТАР и TANAP из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, которые обеспечили энергобезопасность стран Европы.

Все эти важные стратегические проекты еще больше укрепляют отношения между двумя странами, усиливая межгосударственный экономический базис.

Другой сферой взаимоотношений между двумя странами является усиление взаимодействия в рамках Тюркского Совета, который за короткий срок стал важной региональной организацией, объединяющей тюркские государства, к которым присоединилась Венгрия - народ, который имеет тюркские корни.

В результате тесного сотрудничества Азербайджана и Турции удалось преодолеть разногласия, существовавшие между отдельными тюркскими государствами, что практически привело к восстановлению тюркского единства, постепенно подкрепляя его экономическим, культурным и научным составляющим.

Тесное сотрудничество между тюркскими государствами вызвало естественный интерес к деятельности Тюркского Совета со стороны других государств, в которых проживает тюркское население, выразивших желание принять участие в работе этой организации.

Активная деятельность и влияние Турции на международной арене вывело страну в первые ряды самых влиятельных стран мира.

Партнерство между Азербайджаном и Турцией во всех сферах является основой межгосударственных отношений. Визит Президента Р. Эрдогана в Азербайджан послужит дальнейшему укреплению братских связей между нашими странами, а посещение города Шуша еще раз продемонстрирует всему миру, что Карабах есть и будет всегда азербайджанской территорией.

Президент Р. Эрдоган в преддверии визита сделал важное заявление. В ходе визита в Шуше будет подписан всеобъемлющий межгосударственный документ, который определит стратегическое партнерство между двумя странами на ближайшее будущее.

Думается, этот документ станет тем фундаментом, на который будут опираться будущие отношения между странами. Одно то, что документ будут подписывать главы государств, говорит о его важности и стратегическом характере.

Отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом давно переросли в личную дружбу, через призму которой можно увидеть, как это положительно влияет на весь комплекс межгосударственных отношений.

Азербайджан и Турция стали непобедимым тандемом, выступающим единым целым, который невозможно согнуть никаким давлением.

Несомненно, что визит Президента Р. Эрдогана в город Шуша вызовет истерику у туркофобских кругов и политиканов в Ереване, которые никак не могут успокоиться от того, что "арцах" и "миацум" гниют на свалке истории.

То, что будет происходить 15 июня 2021 года, несомненно, вызовет волну зависти и истерии у армянских политиков. Если же простые жители Ханкенди поднимут голову на несколько сантиметров в сторону Шуши, то должны осознать простую истину: наступило совсем другое время - время созидания и мира, которое невозможно повернуть вспять.

Турецкие компании уже активно участвуют в восстановлении Карабахского региона. В ближайшее время на освобожденные территории хлынет поток турецких инвестиций, которые создадут значительный промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Откроются тысячи рабочих мест, будет создана соответствующая современная инфраструктура.

Провокаторы всех мастей привыкли обвинять Президента Р. Эрдогана во всех смертных грехах, и особенно в намерении восстановить Оттоманскую империю. Все потому, что они не могут принять тот факт, что Турцию возглавляет видный государственный деятель, стойко стоящий на страже интересов турецкого государства и всего тюркского мира.

Благодаря Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Президенту Ильхаму Алиеву, отношения между Турцией Азербайджаном были подняты на новый высокий уровень, стали стратегическими и союзническими.

Инициативы турецкой стороны по созданию в регионе Южного Кавказа зоны экономического сотрудничества и безопасности по формуле 3+3 могут дать новые возможности для стран региона, особенно в сфере открытия новых транспортных коридоров из Азии в Европу. Эти коридоры позволят значительно сократить время и стоимость транспортировки грузов и дать возможность экономическому развитию не только Азербайджана и Грузии, но и Армении, которая своей недальновидной политикой экспансии и территориальных претензий поставила себя в состоянии блокады и изоляции.

Так что визит Президента Турции Р. Эрдогана в Азербайджан откроет новую страницу в отношениях между странами и даст возможность другим странам региона подключиться к глобальным мировым проектам.

Внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева, направленный на укрепление многовекторных связей с Турцией нашел свое подтверждение не только в ходе войны, но и в мирное время.

У азербайджанского народа большие ожидания от визита Президента Р. Эрдогана, которые будут подтверждены реальными шагами в духе братства и единства, основанные на принципах общенационального лидера Гейдара Алиева: "Одна нация - два государства"!

Пярвин Мирзазаде