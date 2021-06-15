https://news.day.az/politics/1352724.html Сельджук Байрактар поздравил Азербайджан с Днем национального спасения
Сельджук Байрактар поздравил Азербайджан с Днем национального спасения
Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар разместил в социальных сетях пост с поздравлением в связи с 15 июня - Днем национального спасения в Азербайджане, сообщает Day.Az.
Вдохновляясь лозунгом "Одна нация - два государства", поздравляю братский Азербайджан с Днем национального спасения - 15 июня, говорится в публикации.
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