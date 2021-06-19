Шушинская декларация предлагает новую платформу безопасности для всех региональных государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Азербайджан 15 июня 2021 года подписали в азербайджанском городе Шуша совместную декларацию о союзнических отношениях, определив контуры двусторонних связей и консолидированную позицию двух братских государств по региональным вопросам.

Об этом сказал в комментарии Day.Az проживающий в Москве азербайджанский политолог Самир Мамедов.

Несомненно, данная декларация имеет историческое значение и формирует фундамент новых интеграционных процессов, отметил он. В этом документе нашли отражение такие важные вопросы, как энергетическая безопасность, Южный газовый коридор, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, военное сотрудничество и взаимная военная помощь, открытие Зангезурского коридора, сотрудничество в рамках шестисторонней платформы (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, Грузия), открытие Генерального консульства Турции в Шуше.

"Таким образом, Шушинская декларация формирует правовую базу не только двусторонних отношений Турции и Азербайджана, но и предлагает новую платформу безопасности и экономического сотрудничества для всех региональных государств. Например, значение Зангезурского коридора выходит далеко за рамки нашего региона. Формирующаяся новая транспортная артерия между Китаем и Европой должна проходить в регионах с обеспеченной безопасностью, по наиболее выгодному маршруту.

Также необходимо формировать новый железнодорожный маршрут между Россией и Турцией для удовлетворения возрастающего спроса и решения логистических задач по обеспечению экспортно-импортных операций. Поэтому для стран региона предложенная Азербайджаном и Турцией платформа сотрудничества открывает новые возможности и дает точку опоры для экономического роста", - сказал наш собеседник.

По словам политолога, в этом контексте положения декларации об обеспечении взаимной военной помощи нужно рассматривать как механизм обеспечения региональной стабильности, а не как шаг, направленный против третьих стран. Нужно понимать, что любые реваншистские призывы направлены на дестабилизацию региона и в конечном итоге идут в разрез с интересами региональных акторов.

"Азербайджан и Турция еще раз продемонстрировали миру новый подход к решению международных проблем. Символично, что братские страны выбрали освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана - город Шуша для подписания столь значимого документа, который закрепляет общую победу и делает ее результаты достоянием на века", - подчеркнул Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева